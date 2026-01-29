邰智源窩藏一整間馬克杯 「不像其他大哥可以收集名車」

邰智源（右）面對5連敗自嘲輸到脫褲。麥卡貝網路電視提供



料理實境節目《真料理兩鍋論》邀游安順當出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任評審官，溫妮詢問整理師業務有沒有包含斷捨離，還爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，他笑說：「我又不像其他大哥可以收集名車、名錶，就只能收集馬克杯呀。」

體驗過不少做工職業的邰智源感嘆：「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」KID談到開怪手要拆除整棟房子時，重心不對，房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險，還表示印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦」。

黃鐙輝因演過移工主題的角色而做過不少功課，「我小時候半工半讀打工，工廠作業、路邊發傳單、賣場搬貨、餐廳端盤子等各種工作都做過。做工師傅真的辛苦很累，工作量都非常大，所以移工們飲食都會以份量大、有飽足感為主，才能應付極大的勞力需求，很不容易」。體驗過一日下水道的溫妮則說親身感受過才發現除了身體上的辛苦之外，他們還有各種溝通協調要處理，完成一件事要顧及很多面向，非常不容易。

而從開播5集來，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝，邰鍋隊仍不氣餒認真尋找最優料理，邰智源更自嘲：「我們這叫士（四敗）可殺，五（連敗）就習慣了。」直呼有種輸到脫褲的感覺，還打聽各位師傅們日薪，說自己很心動。

《真料理兩鍋論》於Hami Video每周六晚間8點播出，木曜4超玩YouTube頻道每周五晚間8點上架，東森綜合台每周五晚間11點播出最新1集。

