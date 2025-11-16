邰智源羅時豐搭檔美食節目 料理對決碰撞新火花

（中央社記者洪素津台北16日電）藝人邰智源、羅時豐首度搭檔主持料理實境秀「真料理兩鍋論」，邰智源因為愛吃，而對美食節目有信心；羅時豐則抱著興奮又忐忑的心情，很期待跟邰智源一起在節目中碰撞出火花。

料理實境節目「真料理兩鍋論」找來邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持人們將分為兩組PK對決，主持軍團更要親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單，只為獻上最美味的完美料理。

邰智源與羅時豐首次搭檔合作，更是他們初次挑戰主持料理對決類節目。邰智源透過新聞稿表示，「雖然我是第一次主持對決類節目，但對於美食節目很有信心！和羅時豐雖然是第一次合作，沒想到迸出來的火花還蠻有趣的」，至於接下主持棒的契機，他竟笑說是因為愛吃，覺得人生當下就應該享受美食。

羅時豐表示主持如此大型的料理對決的節目，自己抱著既興奮又忐忑的心情，「這種大規模的料理對決節目真的很難能可貴，且能跟邰智源和其他優秀主持人們一起在節目中碰撞出火花，還可以學習到許多料理做法，並見識到看到各行各業的佼佼者們，是很難得的機會。」

有過多年外景美食主持經驗的黃鐙輝，笑說「這些經驗總算能帶回棚內發揮，還能跟邰智源和羅時豐國寶級藝人合作是我畢生榮幸！」食材方面，黃鐙輝覺得不是貴就好，他更喜歡的是用一樣的食材，卻能創造意想不到的味道；KID則講究原型食物跟有「真功夫」的料理，最喜歡大火熱炒、有鍋氣的熱騰騰料理。

「真料理兩鍋論」12月20日於Hami Video首播，每週同一時間播出最新一集。12月26日起木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。（編輯：李淑華）1141116