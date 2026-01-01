邰智源被問開過靈車嗎？自嘲「過陣子就去坐」找身後事一條龍服務

節目首播奪冠主持人開心慶功 。(圖／麥卡貝網路電視提供)





料理實境節目《真料理兩鍋論》上架首周便勇奪Hami Video影劇館+綜合榜冠軍，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵於日前一同開香檳切蛋糕慶功，得知節目奪冠，邰智源感性表示「很感動，我們其實很簡單，做節目就是希望大家開心，只要能做出一個闔家觀賞的節目，讓觀眾能得到樂趣就足夠了。」羅時豐則說「跟大家一起共事真的很開心，節目要長期看，現在串流媒體太多了，能被注意到不容易，我們會繼續加油把歡樂帶給大家。」

《真料理兩鍋論》將於本週五播出第二集，要為各領域駕駛員準備美食，羅時豐表示「駕駛員太廣泛了，真要說的話連我都是駕駛員。」連職業大客車駕照都考過的邰智源，笑說除了聯結車自己哪種車沒開過，羅時豐一聽隨即問「那你靈車開過嗎？」，邰智源自嘲回說自己過一陣子就會去坐。沒想到現場竟真有一位靈車駕駛員，另他哭笑不得問道「第一集是禮儀師，第二集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」

邰智源與羅時豐分享各自難忘的駕駛經驗 。(圖／麥卡貝網路電視提供)

節目中更請來特技飛車演員、戰鬥機飛官、水上摩托車、熱氣球、救護車、捷運駕駛員等海陸空各類駕駛員，訪問職業重機賽車手時，溫妮分享跟邰哥在日本騎重機的回憶，笑說「我永遠都忘不了，因為我這輩子沒坐過這麼慢的重機。」邰智源隨即說「她以為是跟憲兵隊一起走，因為速度跟走路差不多，時速大概只有十而已。」羅時豐則分享自己騎重機時，曾因跟車怕跟丟太緊張不甚摔車兩次，邰智源一聽打趣道「那你應該跟我的車，不但絕對不會跟丟，還只會聽到隊友對講機抱怨說能不能騎快一點。」《真料理兩鍋論》Hami Video每週六20:00播出最新一集，木曜4超玩YouTube頻道每週五20:00更新上架。東森綜合台於1/9(五)23:00起播出第一集，每週同一時間更新一集。



