邰智源連5敗自嘲輸到脫褲！竟轉問：做工一日薪水多少？

羅時豐（左）表示沒想到會五連勝，謙虛表示是運氣好。（麥卡貝網路電視提供）

料理實境節目《真料理兩鍋論》將於30日播出第六集，本集邀請到金鐘視帝游安順作為出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任評審官。體驗過不少做工職業的邰智源感嘆「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」訪問到整理師時，溫妮隨即詢問業務有沒有包含斷捨離，爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，引發全場驚嘆，邰智源打趣道「我又不像其他大哥可以收集名車名錶，就只能收集馬克杯呀。」

邰智源與KID體驗過不少做工的職業，KID回憶道體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險。KID還表示他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」黃鐙輝則因參演過移工主題的角色而做過不少功課，「我小時候半工半讀打工，工廠作業、路邊發傳單、賣場搬貨、餐廳端盤子等各種工作都做過。做工師傅真的辛苦很累，工作量都非常大，所以移工們飲食都會以份量大、有飽足感為主，才能應付極大的勞力需求，很不容易。」體驗過一日下水道的溫妮則說，親身感受過才發現除了身體上的辛苦之外，他們還有各種溝通協調要處理，完成一件事要顧及很多面向，非常不容易。

面對五連敗邰智源（右）自嘲輸到脫褲。（麥卡貝網路電視提供）

從開播至今的前五集中，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝，一面倒的結果也引起觀眾熱議「天啊以節目來說五連勝真的太扯」「超真實的實境節目，連輸五場完全不set」，但也有觀眾反而打趣留言道：「三連敗的時候會同情輸隊，五連敗時我心態變成究竟紀錄會幾連敗。」

但面對五敗，邰鍋隊也不氣餒，仍認真尋找最優料理帶給評審。邰智源更自嘲「我們這叫士（四敗）可殺，五（連敗）就習慣了。」感嘆怎麼會有連五拉五的這種事，直呼真有種輸到脫褲的感覺。還打趣地開始打聽各位師傅們一日工的薪水多少，說自己很心動。但玩笑後他仍認真對評審們呼籲還是要投下真實的選擇，絕對不要徇私。卻立刻被其他人打臉說他前幾集都講過這句話，卻也真的都輸了，讓他哭笑不得。

黃鐙輝更表示「我們從來不覺得我們的菜比較差，所以說不悶是不可能的。」為幫團隊獲勝，不吃辣的他更大口吃下主廚特製的超辣辣椒，瞬間整張臉爆紅，就為讓評審們更能感受其威力，讓評審團都忍不住為他的敬業精神鼓掌。丘涵則坦言面對連續輸局蠻挫折的，還是希望團隊能拿下勝利。「經過前幾集的失敗後難免會感到沮喪，且每一集的外景其實都很不容易。但團隊仍絞盡腦汁的討論，希望能找到大家愛吃的料理。」

對於五連勝的超狂紀錄，羅時豐則坦言其實他從沒想過輸贏的問題，「因為這節目是玩真的，都是靠大家以主題去發揮，找出能讓評審們認可的料理！會贏是我們運氣好，有抓到評審團的渴望與需求，又或是當下的喜好而已。」他笑說贏那麼多集，真是有點不好意思！但也為邰鍋隊打氣道相信憑著邰哥的老饕直覺，一定有機會旗開得勝！而在尋找美食的過程中，丘涵更突襲溫妮的尋找美食現場，笑說是來刺探軍情，溫妮被嚇到語無倫次，後才知道是她們尋找的地點就在附近，才有這次的意外合體。

