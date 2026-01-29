邰智源連5敗輸到脫褲 房間收集物曝光

記者王丹荷／綜合報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》邀請金鐘視帝游安順作為出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅等21位各界師傅擔任評審官。體驗過不少做工職業的邰智源感嘆：「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」訪問到整理師時，溫妮詢問業務有沒有包含「斷捨離」？爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，引發全場驚嘆，邰智源打趣表示：「我又不像其他大哥可以收集名車名錶，就只能收集馬克杯呀。」

邰智源、KID體驗過不少做工的職業，KID回憶體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險，他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」

黃鐙輝則因參演過移工主題的角色而做過不少功課，「我小時候半工半讀打工，工廠作業、路邊發傳單、賣場搬貨、餐廳端盤子等各種工作都做過。做工師傅真的辛苦很累，工作量都非常大，所以移工們飲食都會以份量大、有飽足感為主，才能應付極大的勞力需求，很不容易。」

節目從開播至今的前5集中，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝，面對5敗，邰鍋隊也不氣餒，仍認真尋找最優料理帶給評審。邰智源更自嘲：「我們這叫士（4敗）可殺，5（連敗）就習慣了。」感嘆直呼真有種「輸到脫褲」的感覺，還打趣開始打聽各位師傅們1日工的薪水多少？說自己很心動，但玩笑後他仍認真呼籲評審們還是要投下真實的選擇、絕對不要徇私，卻立刻被其他人打臉，說他前幾集都講過這句話，卻也真的都輸了，讓他哭笑不得。

對於5連勝，羅時豐坦言其實從沒想過輸贏的問題，「因為這節目是玩真的，都是靠大家以主題去發揮，找出能讓評審們認可的料理！會贏是我們運氣好，有抓到評審團的渴望與需求，又或是當下的喜好而已。」他笑說贏那麼多集，真是有點不好意思，但也為邰鍋隊打氣道相信憑著邰哥的老饕直覺，一定有機會旗開得勝。

面對5連敗邰智源（右）自嘲輸到脫褲。（麥卡貝網路電視提供）

羅時豐（左）謙虛表示5連勝是運氣好。（麥卡貝網路電視提供）