邰智源遭爆「整間房塞滿這一物」！ 黃鐙輝見做工的人自揭辛酸史

邰智源進棚錄製料理實境節目。（真料理兩鍋論提供）

邰智源近日進棚錄製《真料理兩鍋論》，當天主題「做工的人」集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任評審官。體驗過不少做工職業的邰智源感嘆「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」訪問到整理師時，溫妮隨即詢問業務有沒有包含斷捨離，爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，引發全場驚嘆，邰智源打趣道「我又不像其他大哥可以收集名車名錶，就只能收集馬克杯呀。」

邰智源與KID（林柏昇）兩人都體驗過不少做工的職業，KID回憶道體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險。KID還表示他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」

黃鐙輝則因參演過移工主題的角色而做過不少功課，「我小時候半工半讀打工，工廠作業、路邊發傳單、賣場搬貨、餐廳端盤子等各種工作都做過。做工師傅真的辛苦很累，工作量都非常大，所以移工們飲食都會以份量大、有飽足感為主，才能應付極大的勞力需求，很不容易。」體驗過一日下水道的溫妮則說，親身感受過才發現除了身體上的辛苦之外，他們還有各種溝通協調要處理，完成一件事要顧及很多面向，非常不容易。

