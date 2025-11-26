邰智源遭預言「中風危機」！聞「羅時豐死訊」打電話關心：你是不是死了

邰智源、羅時豐首度合作節目，默契十足。麥卡貝提供

節目《真料理兩鍋論》今（26日）舉行發表記者會，邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵一同出席，6位主持人的年齡跨度橫跨老、中、青三代，邰智源、羅時豐更是開玩笑無極限，由於羅時豐近年來頻傳死訊，光是去年就傳了2次，他本人也是頗為無奈，「我習慣了，不會覺得觸霉頭啦！也是讓更多人知道羅時豐三個字。」

甚至邰智源也被其他人問到羅時豐死訊，當時還打電話給羅時豐問：「你是不是死了？不是才要錄節目怎麼就死了，但死了誰接電話呢？」兩人過去曾在工地秀時期碰過，這次時隔數十年，首次合作節目，默契十足。羅時豐還爆料，邰智源被算命師算出可能中風，但他本人倒還是以樂觀心態看待，目前他的健康檢查數值都正常，「膽固醇稍微高了一點，一般都是180，我260 偏高，數值還算好。」

廣告 廣告

主持人進行好鼻師對決。麥卡貝提供

邰智源之前被算命師說自己可能會中風，一向愛吃美食的他，最近開始有警覺，不太碰油膩的食物，甚至只吃女兒吃剩的豬腳骨頭，「我都要去吃素了！」他現在都盡量11點睡覺，就怕熬夜會傷肝，「我錄影8點就已經快睡去了，到11點就快死去了。」目前就是按照節氣養生，讓KID忍不住直呼：「你是蔡依林喔？」

《真料理兩鍋論》舉辦記者會。麥卡貝網路電視提供

由麥卡貝網路電視製作的料理實境節目《真料理兩鍋論》於今日(11/26)舉辦發布記者會，邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵六位主持人一同出席，分享節目拍攝的幕後趣事，對於首次合作主持，邰智源表示：「羅哥可是歌神，一哥中的一哥，能跟他合作我真的是萬分期待，也希望能透過《真料理兩鍋論》將歡樂跟美食帶給大家。」更感慨對方信手拈來就是一手好歌，隨即趁勢發起邀約，表示說不定可以藉著這次合作的機會有其他形式的合作。



回到原文

更多鏡報報導

坤達閃兵仍暫別《玩很大》！KID嘆錄影氣氛「陰陰的」：他沒來小失望

廉世彬頻遭韓經紀人騷擾！隊友琳妲揭私下交情 得知消息反應曝光

廉世彬長期遭性騷擾！扛高壓「求助身心科」 樂天球團回應了