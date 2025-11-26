邰智源驚傳恐中風！親揭健康狀況 羅時豐頻被傳死訊反應曝

邰智源被羅時豐提醒可能會有中風危機。（圖／麥卡貝網路電視提供）





藝人邰智源 、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮與丘涵，今（26）日出席新節目《真料理兩鍋論》發布記者會，羅時豐爆料經常在網路上看到自己被傳烏龍死訊，就連邰智源都曾收到過，「我說我現在跟他主持節目，我打電話問他什麼時候死了？」而已經60歲的邰智源先前被算命師提醒「可能會中風」，也透露健康狀況。

羅時豐先前找了一名大師算命，得知要與邰智源主持節目，便順道向對方談及此事，沒想到算命師卻要他提醒邰智源生肖屬蛇要注意健康，「叫他要小心一點，可能會中風」。此話一出讓邰智源直喊很擔心：「我很喜歡吃紅燒肉、豬腳，現在油膩都不太能吃，快要改去吃素了。」

羅時豐首度與邰智源合作主持節目。（圖／麥卡貝網路電視提供）

邰智源開玩笑說，聽羅時豐說完後都開心不起來，羅時豐也搞笑回應：「那我再去求證一下，看到底是什麼時候會？」至於健康檢查狀況，邰智源則透露，一切都很正常，只有膽固醇指數稍微偏高一點，「大概是200左右，膽固醇這種東西很多人都以為是飲食，其實跟睡眠有關，所以要早點睡」，因此他晚上11點左右就會就寢。

而羅時豐頻被傳出烏龍死訊，被問及對於此事的看法，他則笑笑回應：「因為傳了很多次也習慣了，不太在意了，幫我消業障」，笑說不會覺得是在觸霉頭，「讓更多人知道有羅時豐這三個字」。



