邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」
邰肇玫罹癌後歷經切除子宮、卵巢、淋巴，並積極接受化療終於痊癒，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過5年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」
昨邰肇玫與南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、陳艾玲合唱〈小小貝殼〉，闊別民歌舞台30年的陳艾玲更因她的1句邀請回歸，陳艾玲期許自己「能站得穩、唱得好」，特別展開為期2周的密集練唱訓練，並搭配每周固定游泳2到3次來增強肺活量，「我每天都提醒自己要早睡、多喝水、多運動、保持規律作息，因為我相信好的生活狀態，就是最自然的保養方式」。
移居美國的林佳蓉也為了「民歌大團圓」回台，目前擔任會計師的她透露請了1個月的假，她開玩笑說：「這是真的抱著丟工作的決心回台灣參加民歌盛會，還好老闆、同事都對我很好，讓我請假回來參與大團圓。」透露老公也愛相隨，2個兒子屆時也會買機票回台朝聖11月22日的演出。
