邰肇玫抗癌成功 笑喊歸功好吃懶做

許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、陳艾玲、南方二重唱12日齊聚為演唱會彩排。（陳俊吉攝）

「2025臺北大巨蛋‧民歌大團圓」演唱會將於22日登場，邰肇玫12日領軍南方二重唱、楊芳儀和徐曉菁、林佳蓉和許淑絹，以及闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲），組成「八仙合韻」一同彩排合唱〈小小貝殼〉。

67歲的邰肇玫以〈如果〉一曲走紅，後來罹患子宮內膜癌，手術切除子宮、淋巴結，如今抗癌成功11年，已不用再回診，僅手腳有時會麻，笑稱：「歸功於我好吃懶做，能躺就躺，吃好睡好，也會遠離不喜歡的人。」

芝麻（陳艾玲）當年與龍眼唱紅〈動不動就說愛我〉，這次因邰肇玫的邀請而回歸，她出過6張專輯後退居幕後，製作過張學友、陳奕迅、Energy等專輯，也有參加坤達婚禮。被問Energy坤達、書偉閃兵案，陳艾玲說，人生都有挫敗，「好好去面對，沉澱一下、休息一段時間也好」，也可以討論要不要生個孩子，她也坦言，「大概有點明白那個年代會做這樣的事情」。

林佳蓉定居美國，在加州當會計師，這次請假回來與許淑絹一起合體，兩個孩子也專程買機票來看演出。許淑絹說，很榮幸也很慶幸可以跟前輩一起唱進大巨蛋。一代巨星劉文正息影後也定居美國，被問是否耳聞劉文正近況，林佳蓉不曾見過他；許淑絹則透露，「我姊夫的朋友跟他打過麻將，他應該還在啦！」表示在加州有華人麻將幫會相約一起打牌、打得滿凶，不過是20年前的事了。

楊芳儀在美國當農婦

楊芳儀和徐曉菁二重唱以〈秋蟬〉一炮而紅，定居在美國紐澤西的楊芳儀，也專程返台演出，笑稱「農婦當慣了，很難接受挑戰」，分享在自家後院當自耕農，住處附近有鹿、狐狸、野兔，也偶爾有熊出沒。

主辦單位中華音樂人交流協會為這場民歌史上規模最大的年度壓軸盛典，籌備8個月、集結74位歌手輪番獻唱122首民歌經典，總演出長達7小時，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，堪稱開唱前就先締造奇蹟。