邰肇玫證實子宮罹癌努力抗病！化療數次切除淋巴結 感嘆活著是最大幸福
記者鄭尹翔／台北報導
華語民歌創作天后邰肇玫抗癌成功，重拾健康再度站上舞台！十年前她罹患子宮內膜癌，歷經多次手術與化療，如今完全康復，今（11/12）特別現身2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩，分享一路走來的心路歷程。
邰肇玫感性表示：「癌症是重大傷病，開刀後我持續追蹤五年，直到醫生說不用再回診，才真正鬆一口氣。我的癌細胞清得很乾淨，淋巴結也去掉很多，雖然偶爾手腳會麻，但能健康活著就是最大的幸福。」她笑說，如今更懂得愛惜身體：「我好吃懶作，能躺就躺，但會注意飲食、睡眠，保持心情好，不喜歡的人就遠離，讓免疫力維持最佳狀態。」
重返舞台的邰肇玫，也以行動展現滿滿正能量。她此次領軍組成夢幻女聲陣容「八仙合韻」，號召南方二重唱、〈秋蟬〉原唱楊芳儀＋徐曉菁、「大學城」組合林佳蓉＋許淑絹，以及久違回歸的芝麻（陳艾玲），共八位華語女聲同台開唱，將於11月22日在臺北大巨蛋唱響民歌經典。
「八仙合韻」在總彩現場搶先合體，芝麻與南方二重唱驚喜合唱〈動不動就說愛我〉掀起滿場掌聲，隨後八人再合唱〈小小貝殼〉，完美和聲讓人彷彿回到民歌黃金年代。主辦單位特別代表贊助商「雀巢」送上養生禮盒，感謝眾歌手的努力，也象徵健康與希望的祝福。
對邰肇玫而言，這次演出不僅是音樂上的重逢，更是人生的勝利宣言──她用歌聲告訴大家，經歷病痛後仍能以最燦爛的姿態唱出生命的勇氣與美麗。
更多三立新聞網報導
獄警秘密對話後！吳亦凡就突然死了 昔日獄友震撼目睹驚人事實
辛龍親吐劉真死因！感謝醫生每日討論對策 「忙到沒時間哭」網全鼻酸了
吳亦凡可以出獄時間點曝光！更生將面臨超慘酷刑 加拿大二次懲罰等著他
范姜彥豐再開砲！還有婚內出軌藝人未爆彈 網一面倒全猜是他們
其他人也在看
零雨作品集新書發表（1） (圖)
詩人零雨（前中）跨度40年創作的「零雨作品集」新書發表會12日在台北舉行，文化部長李遠（前右3）、目宿媒體創辦人童子賢（前左3）、詩人向陽（前右2）、作家陳芳明（前右）等人出席共襄盛舉。中央社 ・ 15 小時前
【影音】邰肇玫一句話「芝麻」回歸！民歌45「八仙合韻」齊聚大巨蛋共寫新篇章
左起：許淑絹、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀 、邰肇玫、‘’芝麻‘’大小南方/記者倪有純攝臺灣時報 ・ 13 小時前
西島秀俊、小島秀夫金馬紅毯合體！《孤味》三姊妹獻「終身成就獎」給陳淑芳
金馬執委會今日（11/11）公布第62屆金馬獎頒獎嘉賓，除了陣容堅強，更有濃厚的銀幕情誼。日本金像獎影帝西島秀俊將與好友遊戲鬼才小島秀夫在星光大道合體。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 8 小時前
棕熊冬眠遭獵人吵醒！飢餓暴走「闖屋吞嬰」釀4死 札幌吃人熊下場曝
據《NEWSポストセブン》報導，日本各地近期頻傳熊襲擊事件，造成多位民眾傷亡。7日早晨，山形縣米澤市1家溫泉旅館甚至出現「熊佔領事件」，1隻熊闖入旅館並長時間滯留，造成現場一度陷入混亂。與以往不同的是，這波熊出沒的地點多半位於住宅區與市區，顯示野生動物與人類生活...CTWANT ・ 1 天前
健保延長給付年限！新一代口服抗荷爾蒙治療對抗高風險轉移性攝護腺癌，泌尿專科醫師圖文解說
健保延長給付年限！新一代口服抗荷爾蒙治療對抗高風險轉移性攝護腺癌，泌尿專科醫師圖文解說照護線上 ・ 1 小時前
楊芳儀滿頭白髮唱〈秋蟬〉 67歲邰肇玫「好吃懶做」抗癌10年成功
【緯來新聞網】邰肇玫今（12日）領軍「南方二重唱」、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、芝麻（陳艾玲）齊緯來新聞網 ・ 14 小時前
吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人
鳳凰颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，造成宜蘭多地區淹水，蘇澳當地居民無奈表示，彷彿15年前的梅姬颱風噩夢重演，對此「吊車大王」胡漢龑PO出影片，表示12日凌晨就已經派女婿前往蘇澳，準備好救災，超過上萬名網友紛紛留言讚爆「真男人」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程
2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
一審判決慘敗認輸？ ADOR宣布NewJeans成員Hyein和Haerin回公司
南韓人氣女團NewJeans去年跟所屬經紀公司ADOR發生專屬合約糾紛，目前有了最新進展，ADOR[今（12）日發布聲明，NewJeans成員Haerin和Hyein已表明將繼續與ADOR攜手開展活動台視新聞網 ・ 15 小時前
逃逸越勞無照闖紅燈瘋狂撞人！警開2槍制伏 判刑1年驅逐出境
失聯逃逸越勞阮男無照開車，被新竹縣警方發現違停盤查時，竟闖紅燈逃逸撞上印勞，又朝員警方向疾駛，警方開2槍才逮捕瘋狂的阮男，新竹地院依肇逃與妨害公務等罪判刑。法官調查，越南籍阮男為109年9月入境的移工，並於111年10月經其雇主通報行蹤不明後，今年9月2日下午無照開小客車搭載以觀光名義入境，逾期居留自由時報 ・ 3 小時前
不想成為美國「幫兇」 英暫停分享反毒情報
知情人士向美國有線電視新聞網CNN透露，英國不再與美國分享關於加勒比海疑似販毒船隻的情報，因為英國不想成為美國軍事打擊的幫兇，也認為，美國的攻擊是非法的。（戚海倫報導） CNN報導，英國決定暫停中廣新聞網 ・ 1 天前
颱風天出事了！男星外景錄到一半「划船卡關」急求生 驚人下場曝光
主持人段慧琳與新夥伴余思達來宣傳，一見到天后等級的陳美鳳，陳美鳳看到段慧琳直接比大拇指大力稱讚，佩服她一個女生主持行腳節目要上山下海，有時候挑戰高難度三鐵以及極限運動，這時候還剛好加入「科班」出身的余思達，體育系的他活力充沛又受過訓練，兩個人一起挑戰這「體力活」動的節目。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
館長稱被民進黨害慘！宣布關掉便當店又改口
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢日前開直播嗆粉絲不捧場買產品，宣稱要把便當店「True飯」收攤，大罵「真的被偉大的民進黨害死」，結果，他昨日晚上又改口宣布便當店繼續營業，讓部分網友大傻眼，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 分鐘前
副業破億卻哭窮！王子財務困境被掀開 粿王事件協商破局揭「口袋空空」真相
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子（邱勝翊）近年轉戰戲劇與多項副業，年初曾高調宣稱與弟弟毛弟經營的五項副業總營業額 […]引新聞 ・ 16 小時前
今天是73歲生日！劉文正美國生活曝光 總被傳死訊「應該還在」
「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」將於11/22重磅登場，開演倒數之際，由8位女歌手組成的超強女力戰隊「八仙合韻」齊聚總彩，今天是永遠的偶像劉文正73歲生日，「大學城」歌手許淑絹透露了劉文正在加州有很多朋友，「應該還在。」鏡報 ・ 15 小時前
颱風攪局幸未釀災 苗栗銅鑼杭菊迎賞花期
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊最大產地，7月已受連續降雨農損近4成，又遇鳳凰颱風攪局。農會今天表示，目前杭菊花開約4成，所幸這次風雨不大未見明顯災情，即將進入最佳賞花期。中央社 ・ 15 小時前
抓到了！蛋雞羽毛含高量芬普尼 毒物專家：雞農違法噴藥驅蟲
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 芬普尼「毒雞蛋」汙染禍首似乎浮出水面！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果通通出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，連蛋雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。台北榮總臨床毒物與職業醫學部副主任楊振昌分析「連羽毛都有、數值還更高」，不排除是雞農違法...匯流新聞網 ・ 21 小時前
「肚子塞滿人肉」 日本9年前的熊襲慘劇預示了當前的熊害
日本這個秋季的熊害十分驚人，今年至今已有13人被熊殺害、1人遭熊襲後仍下落不明，人命損失的狀況打破2023年6人死亡的記錄。許多人都指出原本被視為性情較溫馴、體型也較小的日本黑熊，如今卻似乎集體「變壞」。有專家警示，2016年的「十利山」黑熊集體吃人事件，恐怕就是今日的預言。太報 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前