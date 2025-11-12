邰肇玫證實子宮罹癌努力抗病！化療數次切除淋巴結 感嘆活著是最大幸福

記者鄭尹翔／台北報導

華語民歌創作天后邰肇玫抗癌成功，重拾健康再度站上舞台！十年前她罹患子宮內膜癌，歷經多次手術與化療，如今完全康復，今（11/12）特別現身2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩，分享一路走來的心路歷程。

民歌大團圓彩排，左起：許淑絹、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀 、吳楚楚(中)、邰肇玫、芝麻陳艾玲、大小南方。（圖／記者鄭孟晃攝影）

邰肇玫感性表示：「癌症是重大傷病，開刀後我持續追蹤五年，直到醫生說不用再回診，才真正鬆一口氣。我的癌細胞清得很乾淨，淋巴結也去掉很多，雖然偶爾手腳會麻，但能健康活著就是最大的幸福。」她笑說，如今更懂得愛惜身體：「我好吃懶作，能躺就躺，但會注意飲食、睡眠，保持心情好，不喜歡的人就遠離，讓免疫力維持最佳狀態。」

重返舞台的邰肇玫，也以行動展現滿滿正能量。她此次領軍組成夢幻女聲陣容「八仙合韻」，號召南方二重唱、〈秋蟬〉原唱楊芳儀＋徐曉菁、「大學城」組合林佳蓉＋許淑絹，以及久違回歸的芝麻（陳艾玲），共八位華語女聲同台開唱，將於11月22日在臺北大巨蛋唱響民歌經典。

「八仙合韻」在總彩現場搶先合體，芝麻與南方二重唱驚喜合唱〈動不動就說愛我〉掀起滿場掌聲，隨後八人再合唱〈小小貝殼〉，完美和聲讓人彷彿回到民歌黃金年代。主辦單位特別代表贊助商「雀巢」送上養生禮盒，感謝眾歌手的努力，也象徵健康與希望的祝福。

對邰肇玫而言，這次演出不僅是音樂上的重逢，更是人生的勝利宣言──她用歌聲告訴大家，經歷病痛後仍能以最燦爛的姿態唱出生命的勇氣與美麗。

