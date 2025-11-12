邰肇玫領軍民歌大團圓彩排 被問ENERGY閃兵芝麻鬆口了
「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會即將於22日登場，邰肇玫今（12日）領軍南方二重唱、楊芳儀和徐曉菁、林佳蓉和許淑絹，以及闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲），組成「八仙合韻」一同彩排合唱〈小小貝殼〉，展現天籟嗓音。
邰肇玫48年前以〈如果〉走紅，後來罹患子宮內膜癌，手術切除子宮、淋巴結，如今抗癌成功11年，僅有手會麻的後遺症，「這也歸功於我好吃懶做」，她說，會提醒自己千萬不要累到，要吃好睡好，遠離不喜歡的人。
曾在30年前登上「民歌二十」舞台的芝麻（陳艾玲），這次因邰肇玫的邀請而回歸。陳艾玲出過6張專輯後退居幕後，製作過張學友、林憶蓮、ENERGY等專輯，也有參加坤達婚禮。被問ENERGY坤達、書偉逃兵案，陳艾玲表示，人生都有挫敗，「好好去面對，沈澱一下、休息一段時間也好」，已婚團員也可以討論要不要生個孩子，她坦言，當年唱片公司會擔心少一個人中空，「大概有點明白那個年代會做這樣的事情」。
談到當年與龍眼唱紅〈動不動就說愛我〉，陳艾玲說，有一次被邀請去世新表演，看到全部同學一起唱，她跟龍眼都傻眼哭了，「這首歌有這麼紅嗎？」笑說跟龍眼去吃飯，龍眼怕被認出想戴墨鏡，「我說不要戴，因為我們兩人一起，認出我就會認出妳」，而她被認出最氣被講：「蛤！怎麼那麼矮。」
「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」是民歌史上規模最龐大的年度壓軸盛典，主辦單位中華音樂人交流協會歷時8個月籌備、集結74位歌手輪番獻唱122首民歌經典，總演出長達7小時，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，以最高規格打造「民歌史上最大製作」與「大巨蛋工作證數量新紀錄」兩大紀錄。
此外，主辦單位從歌手邀請、音樂製作、舞台設計到場館動線、美食攤位、安全維護都以最高標準規劃，甚至連大巨蛋內1126間廁所、逾2500張工作證都精準納入動線管理，展現民歌人一絲不苟的製作精神。
