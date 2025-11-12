【影音】邰肇玫一句話「芝麻」回歸！民歌45「八仙合韻」齊聚大巨蛋共寫新篇章

左起：許淑絹、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀 、邰肇玫、‘’芝麻‘’大小南方/記者倪有純攝

中間是芝蔴與大、小南方合影/記者倪有純攝

民歌45的「七小福」此次前進大巨蛋合體演出全面進化，因邰肇玫一句邀請，（邰肇玫48年前以〈如果〉走紅）讓闊別民歌舞台30年的「芝麻」陳艾玲應聲回歸，不僅組成升級版「八仙合韻」成就民歌女力大團圓的佳話，八人更共寫民歌歷史新篇章！ 1988年以《動不動就說愛我》一曲成名的女子二重唱 芝麻龍眼，由「芝麻」陳艾玲及「龍眼」林育如合組成，原有著美好光明的歌唱前途，但在1989年時兩人與王默君發生嚴重車禍，林育如因此喪命，留下陳艾玲一個人，也讓芝麻龍眼發三張專輯後就成絕響，陳艾玲對於戰友的離世深受打擊，雖然後來又發行了9張個人專輯，但後來還是決定轉戰幕後，也成為成功商界女強人。

繼五年前邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹在民歌45舞台上以「七小福」美聲組合讓全場歌迷回味再三，此次為了呼應「大團圓」精神，特別力邀芝麻(陳艾玲)回歸團圓，讓「大南方」閻宗玉開心表示：「雖然彼此都不是第一次見面，但像是芝麻(陳艾玲)、楊芳儀，徐曉菁真的是好久不見！正因為二重唱在樂壇是少數也是珍貴，因此這次民歌大巨蛋真的圓了我們二重唱大團圓的心願！」

曾在30年前登上「民歌20」舞台的陳艾玲則坦言一接到「徵召令」時內心「猶豫忐忑」，她透露當時剛好收到邰肇玫捎來一封暖心訊息：『芝麻，竭誠歡迎你與南方二重唱一起唱〈動不動就說愛我〉，這將是一個感人的畫面，一個的經典傳說！也讓我們8人的二重唱在民歌大巨蛋寫下歷史性的一頁，見證我們走過的歲月！』陳艾玲表示：「小玫姐的話讓我深受感動，也給我很大的勇氣，因為有這麼多優秀的重唱組合民歌手並肩演出，我知道我不是一個人站在台上，而是和大家用音樂串起那段屬於我們的珍貴青春記憶。」

面對11/22將首次站上臺北大巨蛋演出，「芝麻」陳艾玲直言「既興奮又緊張」，她表示：「雖然平常都有參與教會的演唱活動，但如此正式大型演出，應該是從『民歌20』演唱會後就沒有再登台了！這次能和數萬多位熱愛民歌的朋友們在大巨蛋相會重溫那段充滿青春與美好回憶的時光，是一件多麼幸福的事！」期許自己「能站得穩、唱得好」的陳艾玲特別展開為期兩周的密集練唱訓練，從發聲、練嗓到狀態調整一刻不鬆懈，並搭配每週固定游泳兩到三次的習慣來增強肺活量。她透露：「我每天都提醒自己要早睡、多喝水、多運動、保持規律作息，因為我相信好的生活狀態，就是最自然的保養方式。」提及這次每次一見面，那份熟悉感和默契就立刻回來，好像昨天才一起唱過歌一樣。」

十年前抗癌成功的民歌創作天后邰肇玫(11/12)特別出席2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩排，罹患子宮內膜癌的她提及先前歷經多次化療終於痊癒，提及抗癌成功過程，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過五年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」 如今再出席演唱會表演，邰肇玫透露自己對於生活作息上更加重視，她笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」 另一對林佳蓉+許淑絹：移居到美國的林佳蓉則為了這次2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】飛回台灣，目前擔任會計師的她透露為了這次演出請了一個月的假，因為11/12日要出席總彩活動，還凌晨三點起來工作，她開玩笑說：「這是真的抱著丟工作的決心回台灣參加民歌盛會，還好老闆、同事都對我很好，讓我請假回來參與大團圓。」她更透露老公也跟著愛相隨回台灣，兩個兒子屆時也都會買機票回台看他演出。 至於林佳蓉的「大學城」搭檔許淑絹則開心表示：「很榮幸參加民歌盛會跟大家一起見證台灣的音樂史。」提及自己如何準備，她表示：「靠騎單車，我前幾天才騎車環島回到台北。」

〈秋蟬〉這歌夯紅至今，唱紅的二重唱徐曉菁、楊芳儀一同出席總彩，徐曉菁透露：「我們已經十年沒參加，彼此也是十年沒有碰面。 朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」常住美國的楊芳儀則透露自己在美國當起「農婦」 過著自給自足的日子，有著自己一片「開心農場」她笑說：「突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢剛剛有進入狀況。〉」她在美國有參加慈濟演出，也常站上舞台唱歌，「從北美到南美，只有需要做募款的活動，就會去做義演。」 留著一頭長白髮的楊芳儀透露這次決定為了民歌大巨蛋演唱會決定做一件突破，笑說：「這次我決定放飛自由，決定不染頭髮。」在旁的徐曉菁則開完笑說，「楊芳儀會勸我乾脆染白髮！」

除了「八仙合韻」的夢幻組合令人引頸期盼，主辦單位中華音樂人交流協會在開唱倒數10天之際，正式公布2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】的「服務密碼」！這場號稱民歌史上規模最龐大的年度壓軸盛典，不僅歷時8個月籌備、集結74位重量級歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷。

動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，以超高規格打造「民歌史上最大製作」與「大巨蛋工作證數量新紀錄」，堪稱開唱前就先締造奇蹟。此外，為了讓每一位觀眾都能安心、舒適地沉浸在民歌旋律裡，主辦單位從歌手邀請、音樂製作、舞台設計到場館動線、美食攤位、安全維護都以最高標準規劃，甚至連大巨蛋內1126間廁所、逾2500張工作證都精準納入動線管理，展現民歌人一絲不苟的製作精神。 入塲觀眾將獲贈一本百頁《民歌50》紀念冊與一份節目導覽手冊。手冊內不僅詳細揭露7小時節目的各階段亮點與歌手名單，還附上全場美食地圖、散場路線指引與周邊活動資訊，讓數萬名民歌迷不只聽得過癮，更玩得盡興。 《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會 ※日期：2025.11.22（六）15:00 - 22:00 ※地點：臺北大巨蛋