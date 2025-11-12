【影音】邰肇玫一句話「芝麻」回歸！民歌45「八仙合韻」齊聚大巨蛋共寫新篇章
民歌45的「七小福」此次前進大巨蛋合體演出全面進化，因邰肇玫一句邀請，（邰肇玫48年前以〈如果〉走紅）讓闊別民歌舞台30年的「芝麻」陳艾玲應聲回歸，不僅組成升級版「八仙合韻」成就民歌女力大團圓的佳話，八人更共寫民歌歷史新篇章！ 1988年以《動不動就說愛我》一曲成名的女子二重唱 芝麻龍眼，由「芝麻」陳艾玲及「龍眼」林育如合組成，原有著美好光明的歌唱前途，但在1989年時兩人與王默君發生嚴重車禍，林育如因此喪命，留下陳艾玲一個人，也讓芝麻龍眼發三張專輯後就成絕響，陳艾玲對於戰友的離世深受打擊，雖然後來又發行了9張個人專輯，但後來還是決定轉戰幕後，也成為成功商界女強人。
繼五年前邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹在民歌45舞台上以「七小福」美聲組合讓全場歌迷回味再三，此次為了呼應「大團圓」精神，特別力邀芝麻(陳艾玲)回歸團圓，讓「大南方」閻宗玉開心表示：「雖然彼此都不是第一次見面，但像是芝麻(陳艾玲)、楊芳儀，徐曉菁真的是好久不見！正因為二重唱在樂壇是少數也是珍貴，因此這次民歌大巨蛋真的圓了我們二重唱大團圓的心願！」
曾在30年前登上「民歌20」舞台的陳艾玲則坦言一接到「徵召令」時內心「猶豫忐忑」，她透露當時剛好收到邰肇玫捎來一封暖心訊息：『芝麻，竭誠歡迎你與南方二重唱一起唱〈動不動就說愛我〉，這將是一個感人的畫面，一個的經典傳說！也讓我們8人的二重唱在民歌大巨蛋寫下歷史性的一頁，見證我們走過的歲月！』陳艾玲表示：「小玫姐的話讓我深受感動，也給我很大的勇氣，因為有這麼多優秀的重唱組合民歌手並肩演出，我知道我不是一個人站在台上，而是和大家用音樂串起那段屬於我們的珍貴青春記憶。」
面對11/22將首次站上臺北大巨蛋演出，「芝麻」陳艾玲直言「既興奮又緊張」，她表示：「雖然平常都有參與教會的演唱活動，但如此正式大型演出，應該是從『民歌20』演唱會後就沒有再登台了！這次能和數萬多位熱愛民歌的朋友們在大巨蛋相會重溫那段充滿青春與美好回憶的時光，是一件多麼幸福的事！」期許自己「能站得穩、唱得好」的陳艾玲特別展開為期兩周的密集練唱訓練，從發聲、練嗓到狀態調整一刻不鬆懈，並搭配每週固定游泳兩到三次的習慣來增強肺活量。她透露：「我每天都提醒自己要早睡、多喝水、多運動、保持規律作息，因為我相信好的生活狀態，就是最自然的保養方式。」提及這次每次一見面，那份熟悉感和默契就立刻回來，好像昨天才一起唱過歌一樣。」
十年前抗癌成功的民歌創作天后邰肇玫(11/12)特別出席2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩排，罹患子宮內膜癌的她提及先前歷經多次化療終於痊癒，提及抗癌成功過程，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過五年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會，不過有這些問題也可能是我年紀大了。」 如今再出席演唱會表演，邰肇玫透露自己對於生活作息上更加重視，她笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」 另一對林佳蓉+許淑絹：移居到美國的林佳蓉則為了這次2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】飛回台灣，目前擔任會計師的她透露為了這次演出請了一個月的假，因為11/12日要出席總彩活動，還凌晨三點起來工作，她開玩笑說：「這是真的抱著丟工作的決心回台灣參加民歌盛會，還好老闆、同事都對我很好，讓我請假回來參與大團圓。」她更透露老公也跟著愛相隨回台灣，兩個兒子屆時也都會買機票回台看他演出。 至於林佳蓉的「大學城」搭檔許淑絹則開心表示：「很榮幸參加民歌盛會跟大家一起見證台灣的音樂史。」提及自己如何準備，她表示：「靠騎單車，我前幾天才騎車環島回到台北。」
〈秋蟬〉這歌夯紅至今，唱紅的二重唱徐曉菁、楊芳儀一同出席總彩，徐曉菁透露：「我們已經十年沒參加，彼此也是十年沒有碰面。 朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」常住美國的楊芳儀則透露自己在美國當起「農婦」 過著自給自足的日子，有著自己一片「開心農場」她笑說：「突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢剛剛有進入狀況。〉」她在美國有參加慈濟演出，也常站上舞台唱歌，「從北美到南美，只有需要做募款的活動，就會去做義演。」 留著一頭長白髮的楊芳儀透露這次決定為了民歌大巨蛋演唱會決定做一件突破，笑說：「這次我決定放飛自由，決定不染頭髮。」在旁的徐曉菁則開完笑說，「楊芳儀會勸我乾脆染白髮！」
除了「八仙合韻」的夢幻組合令人引頸期盼，主辦單位中華音樂人交流協會在開唱倒數10天之際，正式公布2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】的「服務密碼」！這場號稱民歌史上規模最龐大的年度壓軸盛典，不僅歷時8個月籌備、集結74位重量級歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷。
動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，以超高規格打造「民歌史上最大製作」與「大巨蛋工作證數量新紀錄」，堪稱開唱前就先締造奇蹟。此外，為了讓每一位觀眾都能安心、舒適地沉浸在民歌旋律裡，主辦單位從歌手邀請、音樂製作、舞台設計到場館動線、美食攤位、安全維護都以最高標準規劃，甚至連大巨蛋內1126間廁所、逾2500張工作證都精準納入動線管理，展現民歌人一絲不苟的製作精神。 入塲觀眾將獲贈一本百頁《民歌50》紀念冊與一份節目導覽手冊。手冊內不僅詳細揭露7小時節目的各階段亮點與歌手名單，還附上全場美食地圖、散場路線指引與周邊活動資訊，讓數萬名民歌迷不只聽得過癮，更玩得盡興。 《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會 ※日期：2025.11.22（六）15:00 - 22:00 ※地點：臺北大巨蛋
其他人也在看
邰肇玫證實子宮罹癌努力抗病！化療數次切除淋巴結 感嘆活著是最大幸福
華語民歌創作天后邰肇玫抗癌成功，重拾健康再度站上舞台！十年前她罹患子宮內膜癌，歷經多次手術與化療，如今完全康復，今（11/12）特別現身2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩，分享一路走來的心路歷程。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
李千娜也是921受災戶！鄰居家整排下陷 洗2個月戰鬥澡睡帳篷
【緯來新聞網】李千娜擔任公視《誰來晚餐16》第來賓，拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享自緯來新聞網 ・ 13 小時前
民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程
2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
「芝麻龍眼」是Energy爆紅推手！陳艾玲罕見露面 理解坤達閃兵：休息也好
【緯來新聞網】《臺北大巨蛋·民歌大團圓》正式進入倒數階段，限定女力戰隊「八仙合韻」今（12日）合體綵緯來新聞網 ・ 17 小時前
民歌大團圓歌手爆料「劉文正1件事」 《秋蟬》原唱驚人外貌曝
「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，今促成演出的最大推手吳楚楚率領邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲等8位歌手一起彩排，多位歌手從美國特別返台，都很珍惜此次「團圓」演出機會。今天是永遠的偶像劉文正73歲生日，多年來都傳言他在美國，今天被問到是自由時報 ・ 17 小時前
Energy爆出坤達、書偉閃兵 歌神製作人喊話：好好面對
「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，11月22日將首登大巨蛋開唱，今（12日）邰肇玫、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、大小南方、陳艾玲齊聚彩排，其中曾是「芝麻龍眼」組合的陳艾玲，曾當過Energy製作人，被問到對於坤達、書偉閃兵看法，她說兩人剛好可以沉澱一下，但也喊話：「就好好去面對！」自由時報 ・ 17 小時前
王子5副業營業額破億卻喊窮？ 知情人士揭背後原因
王子遭控出軌人妻粿粿，沒想到與范姜彥豐協商過程，只要提到金錢部分，就會頻頻喊窮，明明演藝事業跨足唱片、戲劇、主持三領域，加上旗下有5項副業經營，營業額還破億的他，為何沒外界想像種闊綽，據悉是理財觀念不佳，加上父債纏身導致。中時新聞網 ・ 21 小時前
坤達閃兵全面停工！吳宗憲勸他回歸演藝圈 洩他私下「真實反應」
坤達先前被爆出15年前逃兵，目前已全面停工，包括主持的《綜藝玩很大》節目。對此吳宗憲今上節目表示，坤達非常負責任，即使他曾勸對方出來工作，坤達卻認為自己目前社會形象不好，所以暫時不會出來，吳宗憲也認為，「相信這個知錯能改善莫大焉，我們也希望他可以趕快回來。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
席惟倫牽線代言竟成導火線！王子拉粿粿同行 她被甩後火速搭上劉書宏
粿粿、王子（邱勝翊）不倫戀風波持續延燒，今（12）日再爆出兩人戀情萌芽期間，王子正和席惟倫交往，4月與粿粿美國行返台後火速甩了對方。巧合的是，王子與粿粿一同出席的代言活動，傳出竟是由席惟倫親自介紹牽線。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
張曼玉獲贈法國土地！打造「夢想花園」體悟人生
張曼玉獲贈法國土地！打造「夢想花園」體悟人生EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
劉真命危最後生機！辛龍遺憾身體變化太快 感嘆美美的出現美美的離開
歌手辛龍近日受邀上飛碟電台由光禹主持的節目《夜光家族》，罕見談起2020年愛妻劉真病危時的心碎過程。他透露，當時醫生其實提出「更換心臟」的方案，原本還有一線生機，讓他毅然決然想以自己的心臟救妻一命，「我自己的觀念是，一個小孩可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽，我就問醫生能不能用我的心臟換給她最快。」但最終醫生仍勸他冷靜，等待檢測結果，「等了幾天後，劉真身體變化太快，已經來不及了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
14歲的田中馬從鄭俊雄築起 當年田中鎮公所獨立舉辦跑出小鎮的名氣
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】台灣年度跑界盛事「田中馬拉松」今年邁入第14屆，報名人數再創新高， […]觀傳媒 ・ 13 小時前
楊芳儀滿頭白髮唱〈秋蟬〉 67歲邰肇玫「好吃懶做」抗癌10年成功
【緯來新聞網】邰肇玫今（12日）領軍「南方二重唱」、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、芝麻（陳艾玲）齊緯來新聞網 ・ 15 小時前
繼承無保存登記房屋 同時向稅務局申請納稅人名義變更
【記者 謝雅情／南投 報導】近來有民眾詢問南投縣政府稅務局，為何親人去年過世，房屋向地政機關申辦繼承登記完成，台灣好報 ・ 1 天前
網紅濫用MLB畫面侵權下架！愛爾達發聲：感謝通報共同維護環境
知名棒球YouTuber「小哥的棒球夾克」突然宣布12日起永久關播，原因是版權問題，疑違規濫用MLB美國棒球大聯盟的畫面，且從中賺取廣告營利。對此，合法取得MLB轉播授權的「愛爾達體育頻道」也於事後發文感謝大家協助通報，意外掀起網友熱烈討論。中時新聞網 ・ 13 小時前
副業「True飯」月底歇業 館長怒批「被民進黨害死」
館長陳之漢在直播感嘆副業經營困難，怒批「被偉大的民進黨害死」（擷取自館長惡名昭彰YouTube）臺灣時報 ・ 15 小時前
民歌女聲最強集結 「八仙合韻」唱響50年一遇民歌盛典
民歌最強女聲集結！11月22日登場的「台北大巨蛋‧民歌大團圓」即將迎來華語樂壇史上最夢幻的合唱組合「八仙合韻」。由邰肇玫領軍，率南方二重唱、楊芳儀＋徐曉菁、林佳蓉＋許淑絹3組重量級女聲再度同台，更邀來睽違30年未登民歌舞台的「芝麻」陳艾玲回歸，共組期間限定的「八仙合韻」，以天籟合聲與滿滿情誼唱響女力。 8人在12日提前進行總彩排，芝麻與南方二重唱一開口合唱〈動不動就說愛我〉立刻喚起眾人回憶。隨後8人同唱〈小小貝殼〉，以二重唱、三重唱、輪唱交織出細膩和聲，讓所有在場人員直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。 這場「八仙合韻」的幕後推手是南方二重唱的林明樺(小南方)，她為每位歌手量身打造合聲譜、製作分軌錄音。芝麻笑說：「我們開了越洋群組天天討論，雖然大家身在不同地方，但透過這樣的合作方式，依然能感受到熟悉的默契與溫馨。」 事實上，「八仙合韻」正是5年前民歌45演唱會中「七小福」的全新進化版。當時邰肇玫、南方二重唱、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹的美聲組合驚艷全場，這次邰肇玫一句邀請：「芝麻，讓我們一起唱〈動不動就說愛我〉，寫下新的傳說！」，成功召喚芝麻回歸，成就「七小福」升級為「八仙合韻」的美談。 陳艾中央廣播電台 ・ 15 小時前
鄉民監察院／沈伯洋遭中國「分裂國家罪」法辦 他分析「賴卓、美國都不救了」：很快有爆點醜聞出現
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查而身陷危機，賴清德總統也公開聲援呼籲立法院長韓國瑜要維護...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
南投衛生局追蹤芬普尼雞蛋 無流入校園營養午餐
【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，該局抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物與規定不符後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對相關違規批次溯源碼為「I47045」產品，已督導...自立晚報 ・ 1 天前