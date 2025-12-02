邱于軒促全面加裝監視器 盼接住每個安全漏網的孩子
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議員邱于軒二日總質詢以林園不當管教案造成三間幼兒園全部解約八位老師停職為例，要求市府推動全面加裝監視器、檢討人力配置及嚴格查察等機制改革，接住每個社會安全網漏接的孩子。
邱議員指出，依據聯合國兒童權利公約，國家要克服孤立、分散和被動的處理兒童照顧和保護問題，所以才要求各縣市要跨局處處理兒虐事件，衛福部成立重大兒虐防治小組要求各縣市政府兒虐案須在廿四小時內通報保護司，一個月內召開重大兒虐防治會議，台北市及台中市政府也都制定重大兒虐事件實施計畫規定十日內召開會議機制。
她揭露高雄市在今年一月發生「惡保母虐打三月大雙胞胎女嬰」打到頭骨骨裂，今年九月發生四歲男童遭母同居人抓頭撞牆成植物人送高醫，十歲的哥哥也受虐，社會局啟動重大兒虐偵辦。
邱議員提到，當時爆發剴剴兒虐案時，台北及新北市政府即因重大兒虐案未召開防治會議調查而遭到監察院糾正處分，但高雄市政府一整年竟迄今未開過一次會議，她質疑市府對重大兒虐案要等到檢察官起訴才召開會議，抨擊市府官員顢頇。
此外，邱議員也為新生兒請命，以寶寶手冊的六種自費疫苗，舉例一位媽媽為三個月寶寶打三種自費疫苗就花了四萬八千元，目前市府僅針對低收入戶補助，籲請市府以餘絀款擴大補助新生兒疫苗不限身分別接種。
