邱于軒促助勞工度過寒冬 籲勿讓勞工承擔權益衝擊

市議員邱于軒在議會提出質詢，要求市府正視石化產業結構調整下，勞工權益可能受到的衝擊。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒廿七日表示，近期長春集團旗下信昌化工、長春石化大發廠、大連化工高雄廠等，陸續傳出要求員工優離、優退。她已在議會正式提出質詢，要求市府正視石化產業結構調整下，勞工權益可能受到的衝擊。

邱于軒向市府提出具體建言：釐清是否涉及大量解僱，依法啟動勞資協調，保障勞工權益；針對石化業啟動勞工權益專案輔導，避免資訊不對等；盤點長春集團高雄職缺，優先內部調動，避免勞工被迫北漂。

邱于軒也主張，整合市府各局處資源，協助產業與勞工度過這波寒冬；提出完整職訓與轉職輔導，並積極媒合至台積電、路竹科學園區等在地就業機會。

邱于軒強調，產業轉型可以談，但不能犧牲勞工。她會持續追蹤，也會站在第一線，協助勞工朋友守住應有的勞動權益。