邱于軒指民調高低供參考 唯有努力勤跑基層才能勝選

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒廿日表示，選戰變幻莫測，唯有更努力勤跑基層，直接接觸選民，由下而上的翻轉，才有可能重返光榮

邱于軒說，最新民調，顯示在高雄市長的選舉，柯志恩領先賴瑞隆百分之六，其實民調高高低低，可供參考，但最準的還是民眾的反應。

市議員邱于軒表示，選戰變幻莫測，唯有更努力勤跑基層，直接接觸選民，由下而上的翻轉，才有可能重返光榮。（記者吳文欽攝）

邱于軒進一步說，選戰變幻莫測，對手又是民進黨最會選舉的新潮流，當然要更小心應戰，畢竟光明來臨前，黑暗總是會先鋪天蓋地的籠罩。

她提到，後庄火車站停車亂象，她出手解決，邀集交通局、警察局等相關單位前往現場會勘，針對停車場的空間調整，達成三項具體決議。

邱于軒指出，三大改善措施：要求交通局重新規劃停車場的出入動線，改善併排亂象，讓每一台機車都能有秩序地進出。針對目前斑駁、不平整的停車場鋪面，未來將併同重新刨鋪，提升停車場整體的環境品質與安全性。請員警加強巡邏與違規取締，確保規劃好的空間不被惡意占用，保障通勤族的用路權益。

邱于軒表示，單靠管理是不夠的，針對在地龐大的停車需求，她已要求相關單位盤點鄰近公有閒置土地，增設更多停車格位，從根本解決「位子不夠」的問題，讓大家通勤的路不再為了找位子而心煩。