邱于軒揭高雄觀光局誤傳內參資料 外稱住房率6至7成、內文載前鎮僅34%

照片來源：邱于軒臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

高雄市議員邱于軒4日在臉書貼文指出，自己抓包高雄市府觀光局於回覆議員索資時，疑將「局長內部參考資料」誤傳，內容與對外公開說法不一致。對此，她批評觀光局睜眼說瞎話、對議會不尊重。

邱于軒指控，觀光局對外公開說法僅含糊稱「市中心觀光旅館住房率達6–7成」；但內部資料對各行政區旅館住房率「鉅細靡遺」記載，並載明「前鎮區觀光旅館住房率34％」。她據此質疑，市府把議員當塑膠。

廣告 廣告

邱于軒並引用市府「113年觀光統計年報」與觀光署統計指出113年住宿總人數，比前一年大減10.26％；且據觀光署統計，113年高雄觀光旅館住房率僅55.58％，為6都墊底。她又指出，媒體報導114年上半年住宿率衰退7％，尤其高階觀光旅館衰退近20％。

「難怪不敢給真實數據？原來是怕被發現觀光效益不如預期！」邱于軒形容觀光局的公開版本「避重就輕，明明有數據卻裝傻」，她並以「說謊草稿」諷刺內參文件外流。

邱于軒認為，市府應誠實面對去年號稱觀光人次、全國第一的「6794萬人」，為何無法成功轉換為住房率；這不只是行政疏失，更是藐視議會、欺騙市民、美化數字。她痛斥，說謊還打草稿，蠢到連草稿都外流，真的是笑掉大牙，面對總預算審查的這種傲慢的態度，議會絕對監督到底。

照片來源：邱于軒臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【台灣性事4-1】公娼館絕跡性交易地下化 公共衛生治安雙失守

【台灣性事4-4】「落翅仔」污名化 性專區是望不著邊際漫漫長路

【文章轉載請註明出處】