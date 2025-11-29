邱于軒搶救高陽堂花磚群 留存台灣失傳的建築藝術

市議員邱于軒表示，她聯繫台灣花磚博物館，經過近兩週的專業拆卸與細心作業，終於把珍貴的花磚完整保存下來。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒廿九日表示，在得知林園文賢里許家古厝即將拆除的消息，她第一時間聯繫台灣花磚博物館，拜託專業團隊協助評估與搶救，經過近兩週的專業拆卸與細心作業，終於搶救成功，把珍貴的花磚完整保存下來。

邱于軒說，從林園高陽古厝拆下的花磚，不只是地方文史的一部分，更是台灣日治建築技藝與美學的重要見證。未來待花磚博物館整理完成後，也有機會讓大家重新看見林園的這段記憶，讓林園的文化根脈得以延續。

邱于軒進一步說，林園文賢里的許家古厝，堂號「高陽堂」，是日治昭和時期的重要建築，承載著在地人共同的歷史記憶。古厝所在的聚落舊稱「韭菜園」，反映當地曾經盛產韭菜的產業故事。這裡不僅是林園區重要的老聚落，更是目前保存花磚最多、最精緻的代表。然而，這座百年古厝近年因產權變動，面臨拆除危機。

她指出，花磚是早期台灣傳統建築中最具特色的裝飾之一，以手工彩繪或壓膜燒製而成，常見於門面、山牆、院落，是當時住民表達美感、祈求富貴吉慶的一種方式。像牡丹象徵繁榮、花鳥象徵喜樂、壽字與蝴蝶代表長壽吉慶。

邱于軒表示，因工法繁複、已不再量產，能完整保留下來的花磚古厝越來越少，因此每一塊都是珍貴文化資產。許家古厝最珍貴的，就是正身牆堵上鑲嵌的八幅歷史花磚。經確認，這些都是台南畫師洪華的代表作。洪華是日治時期南臺灣最具名氣的花磚畫師，他的作品主題宏大、線條細膩、色彩獨具特色，是研究台灣民俗藝術的重要素材。

邱于軒提到，此次成功保存的洪華花磚群，包括花鳥與仕女題材：錦翎芳華（富有瑞禽吉兆的寓意）、國色天香（象徵富貴與繁榮的牡丹）；三國歷史題材：關公取長沙、張松獻地圖、天水關?孔明收姜維；倫理與孝道題材：懷橘為親。