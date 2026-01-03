邱于軒痛批高市衛生局 籲陳其邁魄力整頓人事

市議員邱于軒痛批高雄市衛生局丟臉，從霸凌到性侵，社安網變成破網！（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒三日痛批高雄市衛生局丟臉！真的丟臉！螺絲鬆掉？從霸凌到性侵，社安網變成破網！

邱于軒表示，主管高雄市民心理健康的心衛中心，竟然接連爆發醜聞。先是執秘涉嫌知法玩法、誘騙性侵；別忘了，之前還有中心主任因餐點遲到就逼同仁下跪的離譜霸凌。

邱于軒指出，諷刺的是，這個單位本該守護大眾心理健康，內部卻充滿了權勢霸凌與性犯罪。再加上去年的「鯛魚排烏龍事件」，衛生局的專業與誠信早已蕩然無存。

邱于軒呼籲陳其邁市長：社安網要補，應從「衛生局內部」補起。請拿出魄力整頓人事，別讓少數主管的惡行，毀掉整體市政的努力與專業形象。