邱以太專訪／三度受傷「破相縫20針」 遭猥褻拒絕隱忍：先揍他一拳

記者簡子喬／專訪

陳澤耀、張軒睿、邱以太主演的《監所男子囚生記》近期開播，陳澤耀飾演的阿耀在劇中衰事連連，喪失跆拳道國手資格不打緊，還欠債被黑道大姐頭倒吊修理。不過現實生活中，邱以太恐怕才是這部戲拍攝期間「最衰」的，破相縫了20多針，就連上健身房，都能搞到右眼角膜擦傷。

《監所男子囚生記》邱以太（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太哭笑不得的說，第一次受傷是被貓咬，手至今仍能依稀看見貓咪的齒痕，好巧不巧受傷隔天，剛好要拍手部特寫，讓化妝老師一個頭兩個大。第二次是打籃球時，不小心撞到下巴，當場血流如注，擔心影響拍攝，他緊急找整形醫師縫合了20多針，也因此事被下達了「籃球禁令」。

就在邱以太覺得傷好得差不多，可以去健身房鍛鍊時，卻又在重訓時，手不小心戳到右眼，他原本還想硬撐，但拍著拍著眼睛越來越不舒服，去醫院檢查才發現右眼角膜擦傷，大概休息了兩、三天才恢復。

《監所男子囚生記》邱以太、陳澤耀（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太在劇中飾演年輕奶爸，由於他今年也才26歲，身邊有孩子的人不多，他特別請教了父親高人傑，也從中得知自己兒時的模樣：「我出生的時候，剛好是他們最忙的時候，比較少時間帶我，但會帶我出國玩。」而媽媽林葉亭總是很驕傲，因為他不哭不鬧，常常都是要下飛機了，旁邊乘客才會知道中間原來有個小孩。

身為星二代，邱以太不給自己壓力和設限，父母也不會左右他的想法和選擇，「我不用特別需要證明什麼，做自己就好。」家中並無禁愛令，不過若有交往對象，他都會帶回家見家長，坦言自己有將結婚納入人生規劃：「但現階段重心不在那。」

邱以太被黃迪揚性騷擾強暴。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

另一方面，在最新一集《監所男子囚生記》中，邱以太飾演的角色王中文，在議員助理（黃迪揚飾演）以工作作為威脅的狀況下，遭性騷擾摸遍全身、不敢反抗。他坦言，這場戲對角色來說是人生崩塌的瞬間，黃迪揚給予了強烈的壓迫感，「但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」

專訪時，因為擔心劇透，邱以太無法細聊劇情，不過直言如果性騷擾事情發生在自己身上，絕對不會隱忍，「有人弄我的話，一定先揍他一拳！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

※ 社會安全網—網路通報專區

※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口

※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5