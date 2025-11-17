邱以太被逼「全身摸透」不敢反抗！ 《監所男子囚生記》黑暗真相掀熱議

邱以太被黃迪揚性騷擾強暴。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後氣勢強攻，一舉空降愛奇藝國際版台劇榜亞軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，口碑熱度全面飆升！先前以「監所男團」的歡樂互動營造輕鬆節奏，正式開播後，更真實呈現監所裡的壓抑、無奈與崩壞。在笑鬧背後，是被權勢壓迫、被情緒壓垮、被現實擊敗的人性百態，每一個角色的遭遇都在社群掀起討論。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，被握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗，直擊監所裡最現實的人性疼痛。

金鐘男配黃迪揚監獄權勢猥褻戲，邱以太：全身都被摸透。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

本週播出的劇情中，讓觀眾非常心碎的情節來自邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，卻遇上握有特權的議員助理（黃迪揚 飾），在對方以工作威脅下，甚至被性騷擾全身摸透透，也不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰。邱以太表示這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，邱以太分享：「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」

黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆：「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我。」他也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」劇中呈現的無力與恐懼，被觀眾形容「痛得太真實」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

