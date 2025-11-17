邱以太被黃迪揚全身摸透透！崩潰卻不敢反抗 邱凱偉情緒炸裂喊到燒聲

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後氣勢強攻，一舉空降愛奇藝國際版台劇榜亞軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，口碑熱度全面飆升。先前以「監所男團」的歡樂互動營造輕鬆節奏，正式開播後，更真實呈現監所裡的壓抑、無奈與崩壞。其中邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，但卻遇上握有特權的議員助理（黃迪揚飾），被性騷擾全身摸透透不敢反抗。

邱以太遇上握有特權的議員助理黃迪揚騷擾不敢聲張。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太表示，這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻，「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」黃迪揚也坦言，這場戲對他來說同樣不輕鬆，「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我。」他也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」

Darren邱凱偉劇中因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

至於另一條沉重劇情線來自Darren（邱凱偉）飾演的歌手張子旭，曾紅極一時，因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡、每天鬧上吊自殺，情緒如同埋在胸腔的炸藥。而劉以豪與陳澤耀為了協助社工師方潔宇（詹子萱飾），想方設法鼓勵他振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，結果卻只讓張子旭更憤怒、情緒完全爆炸。

Darren透露，「拍攝時情緒拉到極限，不停的怒吼，喊太多喊到燒聲了！」他也很享受角色的頹廢造型，「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」詹子萱則分享，方潔宇因家庭和工作兩頭燒，為展現社工師也有沉不住氣的時候，與張子旭的衝突需要雙方全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感覺。





