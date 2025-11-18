邱以太遭猥褻「全身被摸」不敢反抗！金鐘男星監獄失控輕生
監所職場喜劇《監所男子囚生記》空降愛奇藝國際版台劇榜亞軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，口碑熱度全面飆升！先前以「監所男團」的歡樂互動營造輕鬆節奏，正式開播後，更真實呈現監所裡的壓抑、無奈與崩壞。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，被握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身被侵犯仍不敢反抗；詹子萱飾演的社工師方潔宇，面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）也感到無力。兩條故事線在歡笑的包裝下，直擊監所裡最現實的人性疼痛。
金鐘男配黃迪揚監獄權勢猥褻戲 邱以太：全身都被摸透。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
本週播出的劇情中，讓觀眾非常心碎的情節來自邱以太飾演的菜鳥管理員王中文，因背負家庭壓力、渴望在監所站穩腳跟，卻遇上握有特權的議員助理（黃迪揚 飾），在對方以工作威脅下，甚至被性騷擾全身摸透透，也不敢反抗，劇情逼真呈現角色的無力與崩潰。邱以太表示這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間，也被導演大讚是演員的高光時刻：「因為迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」
黃迪揚則補充，這場戲對他來說同樣不輕鬆：「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真得很打到我。」他也笑稱兩人雖然在劇中氣氛沉重，但私下會先確認彼此狀態：「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道：我們都在。」劇中呈現的無力與恐懼，被觀眾形容「痛得太真實」。
劉以豪與陳澤耀為了鼓勵Darren振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）
另一條沉重劇情線來自Darren（邱凱偉）飾演的歌手張子旭，曾紅極一時，因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡、每天鬧上吊自殺，情緒如同埋在胸腔的炸藥。劉以豪與陳澤耀為了協助社工師方潔宇（詹子萱 飾），想方設法鼓勵他振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，結果卻只讓張子旭更憤怒、情緒完全爆炸。
Darren劇中因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業）
Darren透露：「拍攝時情緒拉到極限，不停的怒吼，喊太多喊到燒聲了！」他也很享受角色的頹廢造型，笑說：「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」詹子萱則分享，方潔宇因家庭和工作兩頭燒，為展現社工師也有沉不住氣的時候，與張子旭的衝突需要雙方全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感覺。她也透露，自己早在拍攝前就是浪花兄弟時期的小影迷，能與Darren對戲感到十分開心。
監所職場喜劇《監所男子囚生記》由金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。
東森娛樂關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
【更多東森娛樂報導】
●劉以豪毒舌開酸！《監所男子》3菜鳥慘遭震撼教育
●監男F6熱舞帥炸全場！陳澤耀「下體綑膠帶」大走光
●專訪／想要人生快樂！楊謹華先伸手 揭與父和解過程
其他人也在看
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，中時新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 18 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 1 天前
《難哄》章若楠藉夢遊吃白敬亭豆腐 事後竟反問：要收錢？
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，該劇講述「桑延」時隔6年與高中時期的白月光「溫以凡」再度相遇，雖然過去向她告白被拒絕，卻將這份感情牢牢放在心底長達9年，此次久別重逢後，「桑延」仍舊毫不猶豫地成為「溫以凡」的避風港。中天新聞網 ・ 1 天前
《山河枕》高甜名場面！年下丁禹兮突破禁忌偏要相愛 宋茜霸氣獻吻浪漫爆炸｜線上看推薦
【文／徐瑞安】由宋茜、丁禹兮主演的陸劇《山河枕》，劇中將門之女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）攜手調查親人戰死沙場的真相，更擦出禁忌愛火，上演「偽叔嫂」戀，由於身分與世俗眼光綑綁，二人對彼此有情，要相愛卻有著層層阻礙，儘管如此，越禁忌越相愛的設定，讓劇迷嗑翻，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前