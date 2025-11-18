邱以太遭黃迪揚「全身摸透透」不敢反抗 直言：人生崩塌瞬間

男星邱以太近期在原創影集《監所男子囚生記》飾演一名菜鳥管理員，在劇中遭到黃迪揚性騷擾卻不敢反抗，談及這場情緒崩潰的戲，邱以太直言：「是角色人生崩塌的瞬間！」

邱以太（右）在劇中遭到黃迪揚（左）性騷擾卻不敢反抗。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業 提供）

邱以太在劇中飾演一名背負家庭壓力，渴望在監所站穩腳跟的菜鳥管理員「王中文」，卻遭到握有特權的議員助理黃迪揚性騷擾、全身摸透透，甚至在對方威脅下不敢反抗，劇情刻畫其無力與崩潰的狀態，觸動觀眾情緒。邱以太分享，這場戲對角色而言是人生崩塌的瞬間，「迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得非常安全、非常被保護。」

邱以太直言，這場強暴戲是對角色來說是人生崩塌的瞬間。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業 提供）

黃迪揚也表示，這場戲對他來說同樣不輕鬆：「以太在鏡頭前完全放開，那份害怕和僵住的狀態真的很打到我。」不過儘管劇中氣氛沉重，他透露，兩人私下會互相確認狀態，確保彼此安心，「每一顆都一起討論、一起做好，讓對方知道，我們都在。」

另一條較沉重的劇情線聚焦在由Darren邱凱偉飾演的歌手張子旭，這位曾紅極一時的偶像因事故人生失控，精神萎靡且頻頻鬧自殺，情緒如炸藥般隨時爆發。劉以豪與陳澤耀試圖協助由詹子萱飾演的社工師方潔宇鼓勵他振作，甚至跳起張子旭當年的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，卻反讓對方情緒崩潰。Darren透露：「拍攝時情緒拉到極限，不停怒吼，喊太多喊到燒聲了！」他也笑說，角色的頹廢鬍子造型讓他頗為滿意，「回家還可以直接用來清鍵盤。」

Darren邱凱偉飾演的歌手「張子旭」因事故人生失控，精神萎靡且頻頻鬧自殺。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業 提供）

詹子萱則分享，劇中角色因家庭與工作壓力不堪重負，與張子旭的衝突需要雙方全神投入，演起來格外有感覺。她還提到，自己早在拍攝前就是浪花兄弟時期的小影迷，能與Darren對戲感到非常開心。劇中呈現的無力與恐懼，被不少觀眾形容為「痛得太真實」，引起廣大討論。

原創影集《監所男子囚生記》以輕鬆的「監所男團」互動為基調，卻在劇情中揭露監所內的壓抑與崩壞，呈現權勢壓迫與人性掙扎的真實面貌，開播後引發高度討論。

