邱以太頻受傷 手腫如麵龜臉破相
邱以太被封「最帥星二代」，亮眼外型受到專注，私下的他活潑愛運動，沒想到拍攝《監所男子囚生記》時，接連遇到衰事，先是手被貓抓傷，恰好要拍手特寫，化妝師緊急遮瑕蓋住，結果手感染腫到像麵龜，之後打籃球破相、下巴縫了20多針，甚至去健身房擦汗，臉被毛巾刮到，造成眼角膜破皮。
邱以太一開始沒打算走演藝圈，因疫情返台休學，在媽媽林葉亭鼓勵下演出電影，找到興趣決定成為演員。他為戲百分百配合演出，像是之前在電影《山忌 黃衣小飛俠》，大膽裸背露屁股，笑說「涼涼的」，依舊敬業呈現效果，這次在《監所男子囚生記》飾演菜鳥監所管理員，背負家庭壓力下，被有特權的議員助理黃迪揚性騷擾，全身摸透透，卻隱忍不敢說，戲劇效果張力十足。
劇情設定是「小爸爸」，邱以太田調做功課外，也向爸爸高人傑請教「當爸是怎樣的心情」，聽說自己當年剛出生，就遇到921大地震，父親第一時間衝過來抱住他，行動體現滿滿的父愛，邱以太領悟：「當爸就是成為這個家的支柱，責任一定要有，以及不管做什麼事，都要考慮小孩。」
悲痛外公離世
他和家人關係緊密，然而年初面臨無法想像的變故，失智症外公突然失蹤，尋獲時已經回天乏術，讓全家人十分哀痛，「最難過的一定是外婆，現在周末一定會回去吃飯，媽媽和阿姨更常陪伴外婆。」外公是畢業MIT（美國麻省理工學院）高材生，他對於學霸外公的印象十分鮮明，外公總拿著當時還不普及的筆電，坐在舅舅咖啡廳研究樂透數字，小時懵懂的他看不懂怎麼算，只是覺得很酷。
出道至今，他在2023年曾被拍到和陳冠希舊愛洪文安擁吻，一提到感情話題，低調不多說，直言若交往不會刻意公開，「在一起的對象被其他人檢視，這樣對她不公平。」但他表示有對象的話，一定會帶回家讓全家都認識。
