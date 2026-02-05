邱以太驚見「人生積分」 合體怪物新人何曼希！首日開拍呼巴伺候

最近爆紅的何曼希首挑大樑演電影女一，與選秀節目《DD52》出身的曾薀帆有不少對手戲。（柒拾陸號原子 提供）

本刊日前獨家披露在《陽光女子合唱團》表現亮眼的「怪物新人」何曼希，第二部電影作品《無法計算的青春》就升咖女主角，前途一片光明。近日該片正式開鏡，男女主角邱以太與何曼希首日拍攝即迎來「重口味」挑戰，在一場圖書館醒腦戲中，何曼希必須對邱以太「來真的」狠抽巴掌，嚇得她直呼罪惡感爆棚。

《無法計算的青春》改編自同名小說，故事核心圍繞著奇幻設定：高中男孩青瀚（邱以太 飾）意外獲得能看見他人「人生積分」的神祕能力，卻遇上全校分數最低的邊緣少女春希（何曼希 飾）。兩人組成奇妙的「分數改造計畫」搭檔，在追逐各自心儀對象的過程中，譜出一段無法被數據精準計算的悸動。監製林孝謙表示，青春最動人之處就在於那些酸甜苦辣的「不可計算性」；導演李伯恩則將其MV導演的幽默基因注入劇組，常在片場即興加戲，讓邱以太驚嘆導演簡直「腦洞大開」，是帶領大家實踐創意能量的靈魂人物。

《夜市王》導演李伯恩（中）也是第一次執導劇情長片，開拍前帶著4位主演上課、打籃球。（柒拾陸號原子 提供）

主演陣容除了高人氣的邱、何二人，更找來跨界新星助陣。曾在選秀節目《DD52》大放異彩的曾薀帆，此次轉戰大銀幕飾演校花林明臻，挑戰將舞台上的外放情感收斂成內斂演技；而與她配對的姜勝勛則笑稱要克服私下「邊緣人」的性格，演出校園風雲人物的自信感。

為了培養默契，導演李伯恩開拍前特別帶著四位主演上課、唱歌、打籃球，將片場營造得像真實校園般自在。何曼希坦言，從《陽光》後的第二部戲就扛下女主角重任，壓力確實不小，但她會努力展現角色直率開朗的魅力。這部集結奇幻、幽默與純愛元素的《無法計算的青春》，預計將在校園影壇掀起新一波「積分」討論熱潮。

