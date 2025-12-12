邱佩琳率團暖冬送愛 四大公益團體攜手關懷基隆長者





基隆市政府12日由副市長邱佩琳前往財團法人基隆市私立博愛仁愛之家，偕同邱創煥文教基金會、天麗環境保護基金會、和裕教育基金會及教育興革文教基金會等四大公益團體，捐贈寢具與生活物資，並安排公益演出，為長者在歲末寒冬送上溫暖與關懷。邱佩琳表示，期盼持續透過公私協力，讓本市長者擁有更溫暖安心的生活環境。

邱佩琳表示，博愛仁愛之家長期提供高齡及失能長者全日型照顧服務，此次捐贈內容包含棉被、枕芯、酒精及衛生紙等物資，協助住民在冬季維持溫暖與生活舒適。她也感謝四大公益團體長期投入公益、支持市府長照政策，讓基隆的照護網絡更完整、更有溫度。

社會處副處長盛慧中說明，公共資源有限，唯有透過公私協力，才能補強照護量能、擴大支持服務，使弱勢長輩獲得更周全的照顧。期盼未來有更多企業與團體加入行列，共同守護基隆高齡者的生活品質。

12日活動由四大公益團體共同促成，並搭配節目演出增添節慶氣氛，邱佩琳同時以邱創煥文教基金會董事長身分，與和裕教育基金會董事長林麗華、教育興革文教基金會董事長苑倚曼及天麗環境保護基金會代表共同參與活動。博愛仁愛之家常務董事曾衍彰亦代表機構致贈感謝狀，感謝各界在歲末傳遞溫暖祝福，讓長者在安全照護環境中安心生活。

邱佩琳最後強調，長照政策的核心是讓長者活得健康、有尊嚴。市府將持續強化服務量能並深化公私協力，邀請更多愛心單位共同加入，讓基隆成為更有愛、更溫暖的高齡友善城市。

