邱佩琳邀請市民朋友共同加入「減碳存摺」行列

▲基北北桃115年活動將全面升級為「我的減碳存摺2.0」，今年全民減碳成果已突破44萬人。（記者鄭紫薇翻攝）

由基北北桃四市共同推動的「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，在民眾踴躍參與及511間政府機關、企業與學校熱情響應下，今年參與人數已突破44萬人，累積減碳量超過5萬5千公噸，成果相當亮眼。

昨（22）日舉辦「參與突破40萬人暨贊助商頒獎記者會」上，臺北市副市長張溫德於活動中宣布，115年活動將全面升級為「我的減碳存摺2.0」，基隆市副市長邱佩琳亦受邀出席頒獎典禮，共同見證全民減碳的重要里程碑。

邱佩琳表示，「我的減碳存摺」推動一年以來，參與人數由28萬人成長至44萬人，顯示減碳行動已逐步融入民眾日常生活，成果相當具體。她特別感謝各級機關學校、民間企業及運輸業者共同投入贊助與推廣行列，讓減碳不只是口號，而是能被實際參與、累積與回饋的行動。

基隆市政府除鼓勵市府同仁踴躍參與外，也邀請海科館、國立臺灣海洋大學及陽明海運公司等夥伴加入減碳大聯盟，攜手擴大影響力。

邱佩琳也感謝智歲公司提供 Aniverse 門票優惠，以及海科館、北海岸風景管理處與市府產業發展處等單位提供多元豐富的獎項，提升市民參與誘因，讓減碳行動更具吸引力與持續性。

邱佩琳進一步分享，基隆市在競爭激烈的「2025永續城市SDGs大調查」中，榮獲「永續城市環境力特別傑出獎」，展現市府近年在城市治理、環境永續及綠能轉型上的具體成果。

她說，市府積極推動多項減碳政策，包括鼓勵青年汰換燃油機車、申請電動機車，使基隆電動機車比例提升至全台最高；同時首度引進行駛國道路線的電動大巴，並持續推動市區公車電動化，逐步打造低碳、友善的公共運輸環境，讓基隆與國際永續趨勢接軌。

邱佩琳也邀請市民朋友共同加入「減碳存摺」行列，期盼基北北桃四市的政府、學校、企業與市民攜手合作，讓減碳成為生活圈的日常選擇，朝向2050淨零碳排的共同願景穩健前行。未來市府亦將深化跨市合作，持續擴大減碳行動的規模與影響力，共同實現永續宜居的城市目標。