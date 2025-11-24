邱俊憲批藍白二修財劃法 兩次掏空高雄財源市民受害

市議員邱俊憲總質詢抨擊藍白二度亂修財劃法，等於兩次掏空高雄財源，造成高雄市民受害。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱俊憲廿四日總質詢抨擊藍白二度亂修財劃法，等於兩次掏空高雄財源，造成高雄市民受害，不僅中央被迫違反公債法舉債二千六百億元，地方政府更加捉襟見肘，國庫虧空違反世代正義，簡直是拿下一代財政空間，換取短視的政治紅利。

針對立法院二度修改財劃法，邱議員指出，一旦中央被迫提高舉債，重大建設的補助會變少，包括捷運建設等，而原本由中央負擔的地方特定補助，只能市府自己想辦法，包括身心障礙及中低收入的補貼，都變成「自籌」。

邱議員也指高雄市議會在藍營杯葛下，明年度總預算無法交付審查，想要今年底前審查通過是根本辦不到，因為議會的不理性杯葛與怠惰，明年會有超過一百億元以上新興計畫預算無法支應。

邱議員強調，既有重大建設不能停、照顧人民預算不能砍、不能大幅舉債，債留下一代三項原則下；他呼籲高雄立委不分黨派支持最穩健的政院版財劃法，高雄的三大財源(統籌款、一般補助、計畫補助)總額才不會減少，分配更公平。

此外，邱議員也憂心「非法定社福」一直膨漲所帶來沉重財政負擔，當大家拼命在喊「加碼再加碼」之際，也要搭配穩定財源與成效評估的機制。

他以少子化下的生育津貼為例，是鼓勵及祝福，但生不生小孩並不在那一個紅包的多寡，而是大環境問題，主張非法定社福要有天花板也要有地板的法制化總量調節。