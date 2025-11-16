邱俊憲推薦抽空看展覽 找到屬於自己的那份感動

市議員邱俊憲表示，高雄因為文化而更美，也因為閱讀而更有力量。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱俊憲十六日表示，高雄因為文化而更美，也因為閱讀而更有力量。真心推薦大家抽空走走，在展覽與書海中，都能找到屬於自己的那份感動。

邱俊憲指出。這兩天，他與陳其邁市長、文化藝術界的許多好朋友，一起參加兩場讓高雄更有氣質、更有故事的城市盛事：高美館「馮．沃爾夫的花園堡壘」國際特展預展，以及「高雄城市書展」開幕活動。

邱俊憲提到，在高美館，看見馮．沃爾夫把東西方、古典與科技交織在一起，也特別為高雄創作新作品，讓人走進展場，就能感受到藝術與城市的連結。

邱俊憲也說，而在市立總圖書館的高雄城市書展，從 FOCASA馬戲團熱力開場，到百家出版社、七大特展、上百場講座與跨域活動，高雄真的把「閱讀」變成城市最溫暖、最自由的力量。