邱俐俐肯定CRC精神融入展演活動 余文忠：與縣府合作提高保障兒少權利 149

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

為具體實踐《兒童權利公約》（CRC），落實保障兒少權益，苗栗縣政府每年，安排一系列《兒童權利公約》宣導活動，16日在苗栗火車站西站廣場，舉辦「青春Show起來！表演魂燃燒吧！」展演活動，苗栗縣副縣長邱俐俐肯定活動規畫，充分呈現公私協力推動兒少政策。苗栗市長余文忠也表示，希望與縣府通力合作意願，期擴大規模並提高保障兒少權利的效益。

邱俐俐有感而發表示，山城的孩子其實比其他縣市更多才多藝，且善良、正直，只是太過純樸而顯得有點社交恐懼，如果能夠更具自信，自然會展現亮麗璀燦，散發無限光芒；因此，她鼓勵青少年朋友多參與戶外活動，扮演《兒童權利公約》的重要推手。

邱俐俐說，苗栗縣府會持續以政策、預算與平台支持青年，並精準挹注資源到各年齡層的需求，包括教育、文化、藝文、科技或公共參與上，讓孩子能在安全、尊重、自由的環境中展現光芒。

「雖然辛苦，但鄉親的參與就是最好回報。」余文忠直言，一年多來，想要完成、改變事情很多，他積極走在執行路上，回想10月底舉辦多場活動，帶動了苗栗市經濟活絡、也讓年輕父母假日有一個帶小孩放電的好去處。

余文忠曝露，苗栗市公所將在年底辦理耶誕晚會，明年2月底（火旁）龍活動登場，期望每一次的用心辦理，都能帶給鄉親深刻印象、滿滿感動，「我們在苗栗市生活是幸福的」。

另外，針對媒體平台有人針對某件兒虐案件中，不實指控社工失能，余文忠也為社工抱屈，呼籲外界應先行了解事件原委，避免妄下定論而打擊社工人員士氣。

照片來源：苗栗縣政府提供

