邱偲琹大方推薦韓國男很不錯
邱偲琹去年10月被拍到和韓國歐巴約會，大方認愛有新歡，情斷電視圈大老郭建宏之子郭方儒，她28日和傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、導演安竹間出席影集《那些你不知道的我》宣傳，燦笑透露和男友是在韓國街頭搭訕認識，「在其它地方會放得開一點。」至於如何更進一步發展？她說一開始互發訊息，因語言不通，需要一點耐心，透過耐心變成情人。
這是她第一次異國戀，可以接受遠距離戀愛，表示現在是很幸福狀態，更推薦大家「韓國男生很不錯」，男友知道她是藝人，新聞曝光後，2人都有做好心理準備，戀情沒見光死，「我有強迫他看我演的每一部戲，他不會吃醋吻戲。」她一直夢想27歲結婚，手機有APP設定倒數，「我每次交往都是以結婚為前提，日期沒有更改就一直跑。」
吳念軒這次角色演刑警，一場和蔡昌憲動作戲太激烈，因此受傷，他當下只覺得怪怪的，以為是拉傷，殺青之後開始變嚴重，到最後右手不能舉起來、拿東西有問題，讓他意識到要去治療，醫院診斷是「肩膀撕裂傷」，長期復健約2年才好轉，導演在旁很吃驚竟這麼嚴重。
傅孟柏接連演出反派，讓人印象深刻，他覺得找到自己的生存位置，「反派很好玩，有更多的空間可以去塑造一個想像中不一樣的樣子，我也還是有演好人啦。」
