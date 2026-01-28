邱偲琹大方放閃韓國歐巴！「街頭搭訕」成功脫單 羞喊：韓國男生很不錯

記者宋亭誼／台北報導

女星邱偲琹分手影視界大佬郭建宏兒子郭方儒後，轉而投入跨國戀情，不時透過社群和韓國男友放閃。邱偲琹今（28）日與傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如出席影集《那些你不知道的我》上線記者會，害羞分享和男友是在韓國街頭認識，至於誰搭訕誰？她笑說：「他的說法會是我，然後我的說法都是他。」

邱偲琹和韓國男友愛得大方。（圖／記者趙于瑩攝影）

邱偲琹去年遭週刊爆料身旁對象換成韓國歐巴，她表示報導出刊前已先替對方做好心理建設，男友也清楚她的藝人身分。另一方面，邱偲琹也大方分享與韓國男友的相處細節，表示搭訕在韓國是一種很常見的文化，即便被拒絕也不會太在意；而她當時身處陌生環境，比較放得開，被搭訕也沒有拒絕。

語言無疑是異國戀首當其衝的障礙，邱偲琹與男友一開始因為語言不通，只能透過傳訊息溝通，過程中需要不少耐心磨合。不過如今她為愛跨過語言隔閡，已經能用簡單韓文跟男友交流，笑說自己「有一點點聽到會」，但男友完全不會講中文。

邱偲琹坦言自己是第一次談異國戀，對韓國男生印象非常好，甚至直接放閃「韓國男生很不錯，推薦大家」，語氣間藏不住甜蜜。對未來有明確想法的她，過去多次大方提到自己每段戀情都是以結婚為前提交往，這次同樣不例外，不過邱偲琹透露目前還沒有跟男友聊到結婚話題。

邱偲琹劇中戀上刑警吳念軒（左）。（圖／記者趙于瑩攝影）

邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演一名當紅偶像，卻遭到黑粉威脅，找來AI公司調查分析網路上可能的嫌疑者，姜典和雷嘉汭飾演兩位性格截然不同的 AI公司菜鳥實習生，被指派和吳念軒飾演的刑警一起合作調查。過程中，傅孟柏飾演的一位神秘人物，帶著一項能在「兩小時內下載他人記憶、百分之百理解對方內心」的技術介入，讓整個故事走向奇幻、超現實的方向。

邱偲琹在劇中站在鎂光燈下，同時被捲入霸凌傳聞、黑粉指控，最後更對保護她的警探吳念軒動情，沒想到主動獻吻卻被拒絕。對此，邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」《那些你不知道的我》1月30日將在 LINE TV 及 MyVideo 首播。

