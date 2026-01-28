邱偲琹大方認愛韓國男友！曝兩人相識過程 羞喊：韓國男生不錯推薦大家

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

由億萬票房電影《追婚日記》導演安竹間執導的奇幻懸疑推理影集《那些你不知道的我》30日將在LINE TV及MyVideo首播。今（28）日導演安竹間率領傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹等演員出席記者會分享拍攝甘苦和秘辛。其中邱偲琹劇中扮演的是被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，她也坦言，因為自己距離上次跳舞已經有段時間了，因此要開起那個開關需要花一些時間。

導演安竹間率領傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹等演員出席記者會。（圖／黃鈺晴攝）

邱偲琹提到，可能是因為自己外型的關係，接到的角色都是屬於楚楚可憐型，雖然這次角色屬性類似但相對複雜一些，所以她滿感謝導演給自己機會。另外，邱偲琹在劇中對保護她的警探吳念軒動情，但自己主動獻吻時卻被拒絕，對此，邱偲琹苦笑說：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」至於現實生活中有沒有被拒絕或拒絕別人的經驗，她則表示沒有。

由於邱偲琹去年8月曾被週刊目擊與一名韓國籍男子在信義區十指緊扣逛街，事後她直接透過經紀人認愛，記者會上在被問及此事也大方回應。她分享，兩人是在韓國街頭上因搭訕而認識的，一開始只是過通訊軟體聊天，雖然雙方語言不通，但仍慢慢發展出情愫。目前兩人主要都是以韓文溝通，雖然邱偲琹是第一次交韓國男友，但自己覺得對方不錯，接著還笑說：「韓國男生很不錯，推薦大家。」至於男友知不知道自己是藝人的身分，她則坦言，對方知道而且會希望對方看自己演過的每一部戲，同時也有推薦對方要看自己即將播出的新劇。





