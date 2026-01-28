邱偲琹放閃韓國男友 甜曝「搭訕認識過程」大讚：韓國男生很不錯

邱偲琹大方分享新戀情。（圖／侯世駿攝）

邱偲琹去年被時報周刊CTWANT捕獲戀上韓國歐巴，之後她對感情態度大方，時常分享情侶合照放閃，她今（28日）出席新戲《那些你不知道的我》記者會，言談藏不住甜蜜，大呼：「韓國男生很不錯，推薦大家。」

被問到戀情，邱偲琹態度大方，表示是在韓國街頭搭訕認識，她說韓國搭訕文化盛行，加上是在國外心態比較放得開，被拒絕也無訪，所以當時抱著這個態度認識了新朋友，而至於是誰主動，她笑說，跟男友討論時，男友覺得是她，但她覺得是男生主動，反正就是互相。

認識之後，兩人互傳訊息，但初期語言不通，她坦言需要一點耐心來克服，才慢慢變成情侶關係。她是第一次談異國遠距離戀，為此開始接觸韓文，聽久了自然也學了一些，不過男友是完全不會中文，會願意為了她來台相處，她前陣子因為工作需要到韓國拍攝，也趁此機會約會，但多半時間仍是遠距離。

邱偲琹跟吳念軒合作《那些你不知道的我》。（圖／侯世駿攝）

邱偲琹藏不住戀愛的喜悅，更向媒體大推：「韓國男生很不錯！」男友知道她是藝人身分，在約會時她已經打過預防針，戀情可能會被關注，報導後沒有嚇跑對方，先前她曾說過想在27歲結婚，正好今年就是27歲，雖然這段戀情才談不到一年，邱偲琹說：「我每次相處都是結婚為前提相處。」

男友也理解她的演員工作，對於她拍親密戲不會吃醋。邱偲琹笑說，有強迫男友要看她拍的戲，「現在有個功能可以雙語看，我前幾天跟他講我演了很好看的戲。」

邱偲琹在劇中是站在鎂光燈下，同時也被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，最後更對保護她的警探（吳念軒飾演）動情、主動獻吻卻被拒絕。對此邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」

邱偲琹要求韓國男友要追她的新戲。（圖／侯世駿攝）

