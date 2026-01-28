邱偲琹放閃韓國男友 羞認「搭訕認識」讚：韓國歐巴很不錯

【緯來新聞網】影集《那些你不知道的我》28日舉行上線記者會，導演安竹間率主要演員傅孟柏、雷嘉汭、邱偲琹、吳念軒、姜典、項婕如出席。先前傳出有韓國男友的邱偲琹則透露跟男友相識過程，還放閃眾人，直呼：「韓國男生很不錯，推薦大家。」

邱偲琹跟韓國男友是透過搭訕認識。（圖／攝影組）

27歲邱偲琹先前與影視界大佬郭建宏兒子郭方儒交往3年分手，去年10月被目擊與韓國男友甜蜜約會，今她分享兩人相識過程，透露當初兩人是「互相搭訕」認識，因為搭訕在韓國很常見，她當時身處陌生環境，比較放得開也沒有拒絕，「反正加的聯絡方式，也不是我常用的聯絡方式，所以如果他真是一個怪人就頂多就是刪掉，之後也不會再聯絡這樣子。」



邱偲琹表示兩人交換聯絡方式後，一開始因為語言不通，男方不會中文，聊天斷斷續續，只能靠耐心不斷磨合，後來成功跨越語言障礙開始交往。一開始是她用簡單的韓文單字搭配英文溝通，現在她已經能用簡單韓文跟男友交流，笑說自己「有一點點聽到會」。這也是她首次談跨國戀，更放閃笑說：「韓國男生很不錯，推薦大家。」她還透露每段感情都是以結婚為前提去相處，但目前還沒跟男友聊到結婚話題。



邱偲琹在劇中是站在鎂光燈下，同時也被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，最後更對保護她的警探動情、主動獻吻卻被拒絕。對此邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」劇中飾演刑警的吳念軒在劇中有不少動作、追逐戲，他也因此不小心拍到肩膀韌帶撕裂傷，「殺青後就發現手不太能舉，有一次去打羽毛球超痛，去檢查才發現，其實影響蠻多的，可能連開車都會覺得怪怪的，前陣子有好一點了。」他表示這個角色最吸引他的地方，「是他背負著整個家庭的責任，做決定的時候把自己放在最後。拍攝過程我真的很投入，因為很投入，所以受點傷好像也就顧不上了。」《那些你不知道的我》1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

廣告 廣告

《那些你不知道的我》記者會，項婕如（左起）、姜典、雷嘉汭、傅孟柏、吳念軒、邱偲琹、導演安竹間。（圖／攝影組）

吳念軒拍《那些你不知道的我》動作戲，拍到肩膀韌帶撕裂傷。（圖／攝影組）

更多緯來新聞網報導

阿信太瘋！F4掰了朱孝天找周杰倫站C位 夢幻男團新歌曝光

Marz23送走父親「人生巨變」 推新歌：都走過來了