邱偲琹新劇獻吻吳念軒遭拒！鬆口拍攝內幕 嘆：超級受挫

藝人傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹28日出席影集《那些你不知道的我》記者會，分享拍攝甘苦和秘辛。邱偲琹在劇中飾演被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，並對保護她的警探吳念軒動情，沒想到主動獻吻卻被拒絕。對此，她苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了」。

邱偲琹（右）在《那些你不知道的我》獻吻吳念軒（左）遭拒絕。（圖／ 樂波時代 提供）

邱偲琹28日出席影集《那些你不知道的我》記者會。（圖／ 樂波時代 提供）

吳念軒在劇中有不少動作、追逐戲，他直呼演得很過癮，卻也因此不小心受傷：「這個角色最吸引我的地方，是他背負著整個家庭的責任，做決定的時候把自己放在最後。拍攝過程我真的很投入，因為很投入，所以受點傷好像也就顧不上了。」

此外，傅孟柏在該劇預告片中亦正亦邪的形象，讓許多人好奇他會不會繼續使壞。他透露：「沒有《回魂計》那麼扭曲，其實反而是對這個角色的救贖，會有很多細膩感人的部份。而且重新演出同一個角色，有了他更多的成長背景，對我來說是一個很特別的延續。」

項婕如、姜典、雷嘉汭、傅孟柏、吳念軒、邱偲琹與 導演安竹間 28日出席影集《那些你不知道的我》記者會。（圖／ 樂波時代 提供）

姜典與雷嘉汭飾演性格截然不同的菜鳥實習生，戲裡總是一臉酷樣的雷嘉汭，坦言：「我平常很愛笑，但這個角色不能隨便露出情緒，連說話的音頻、節奏都要刻意壓低，一開始真的不太習慣，但後來透過不斷的排練、跟導演討論角色狀態，慢慢感受到這個角色的力量。」

姜典2022年因《愛的奧特萊斯》獲得金鐘迷你劇集最佳新人殊榮，對於此次再度飾演「左又禾」，表示：「這個角色看起來很理性，內心卻有很多沒說出口的情緒。加上年紀設定是在即將踏入社會階段，對未來的不安、對關係迷惘，都會讓人特別容易傷感。某種程度上跟我自己也蠻像的，所以演起來很能進入狀態」。

