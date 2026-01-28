邱偲琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼

《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱偲琹等演員一同出席記者會，邱偲琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。

邱偲琹。（圖／小娛樂）

邱偲琹表示，當時她在韓國旅遊被對方搭訕，他表示兩人對這件事的認知不一樣，所以可以說是看對眼，「不在自己的領域、空間裡，到其他地方就會比較放得開一點，而且搭訕這件事對他們來說是一件很正常的事。」邱偲琹當時想說，反而留了聯絡方式到時覺得對方是怪人大不了刪掉，沒想到最後就在一起了。

男友完全不會講中文，邱偲琹平時聽韓文聽到會說一些簡單的單字，如果不會的單字就用英文參雜地跟對方講，她認為和韓國人交往相當不錯，兩人目前在各自的國家生活，男友也知道她在台灣是演員，相處上相當甜蜜。