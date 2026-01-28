邱偲琹認愛歐巴！曝異國認識經過 羞吐：韓國男生很不錯

邱偲琹大方認愛韓國男友。（圖／翻攝自邱偲琹IG）





27歲女星邱偲琹憑藉《模仿犯》入圍金鐘女配，先前與影視大佬郭建宏的兒子郭方儒有一段情，直到去（2025）年爆出兩人已經分手，她被週刊直擊新戀情，對象是高帥韓國歐巴。對此，邱偲琹今（28）日出席《那些你不知道的我》記者會，對於戀情細節也大方回應。

邱偲琹透露與男友是在韓國街頭搭訕認識的，「他們的文化很流行搭訕，被拒絕也沒差。」當時因為身處異地比較自在輕鬆，因此她也沒有多想，留下不常用的聯繫方式，如果覺得苗頭不對直接刪掉也沒關係。

兩人語言不通，邱偲琹坦言剛開始溝通需要耐心，「韓文有一點點聽到會，簡單的單字不會就說英文。」她也提到這是第一次與外國男生交往，大讚「韓國男生很不錯，推薦大家。」男友也知道她的藝人身份，所以新聞曝光後並沒有太驚訝。

邱偲琹先前曾表示想要在27歲結婚，「我一直都是想要結婚的人，每一次相處都是以結婚為前提。」不過目前和男友還沒聊到這個部分「順其自然」。邱偲琹這次在《那些你不知道的我》飾演被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，她也強烈推薦男友一定要看這部戲。



