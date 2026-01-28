邱偲琹「街頭搭訕成功」交往歐巴！大方推薦「韓國男生很不錯」

吳念軒（左起）、邱偲琹28日出席影集《那些你不知道的我》宣傳。（林奕如攝）

邱偲琹去年10月被拍到和韓國歐巴約會，她大方認愛有新歡，已經分手電視圈大佬之子郭方儒，她28日和傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、導演安竹間出席影集《那些你不知道的我》宣傳，透露和男友是在韓國路上搭訕認識，「在不是自己領域空間，其他地方放得開一點。」至於如何更進一步發展？她說一開始互發訊息，語言不通，這是需要一點耐心，透過耐心變成情人。

這是她第一次異國戀，可以接受遠距離戀愛，笑說現在是很幸福狀態，更推薦大家：「韓國男生很不錯。」男友知道她是藝人，新聞曝光後，2人都有做好心理準備，沒有戀情見光死，「我有強迫他我演的每一部戲就要看，他不會吃醋吻戲。」她一直夢想27歲結婚，更有設定結婚倒數APP，「我每次交往都是以結婚為前提，日期沒有更改就一直跑。」

邱偲琹在劇中是站在鎂光燈下，同時也被捲入霸凌傳聞、黑粉指控的偶像，最後更對保護她的警探動情、主動獻吻卻被拒絕。對此邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」

