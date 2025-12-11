邱凱偉結緣方志友竟與「周杰倫婚禮」有關 與影后旅行真實感受曝光

《花甲少年趣旅行》方志友（左起）、庹宗華、邱凱偉與陸小芬攜手共遊台中。台灣大哥大MyVideo提供

實境綜藝《花甲少年趣旅行》，由「花甲組」庹宗華、陸小芬攜手「少年組」邱凱偉、方志友來到充滿文化風韻的台中旅行。邱凱偉、方志友接受專訪，首次加入《花甲》的邱凱偉笑說自己喜歡挑戰未知，「就像看魔術表演，希望永遠保持驚喜！」但自認「句點王」很擔心讓節目太無聊沒效果，沒想到看到老友方志友，心裡放下大石，特別感謝她在旅途中經常炒熱氣氛。他透露兩人緣分可追溯到周杰倫的英國婚禮，「當時我們擔任伴郎和伴娘，後來拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》又和她先生楊銘威飾演家人。」

雖然多次在作品上看到陸小芬，但邱凱偉從沒想過有一天能與影后一起旅行，一開始難免心裡浮現「會不會不好接觸？」的疑問。不過見面後所有擔心瞬間蒸發，「小芬姐真的親切、貼心又溫暖！」而過去曾多次合作的庹宗華，在邱凱偉心中更是一個永遠都會替他人著想的暖心大哥，「他上知天文下知地理，又怕大家無聊，一路話題不間斷，是什麼都能聊的貼心前輩。」方志友同樣被庹宗華的反差魅力驚艷，「他超溫柔、超有耐心，一點架子都沒有！」

陸小芬（右2）率領庹宗華（右1）、邱凱偉（左1）重回電影拍攝《本日公休》現場。台灣大哥大MyVideo提供

說到最難忘的行程，邱凱偉毫不猶豫選了陸小芬安排的《本日公休》主場景探訪，「一踏進理髮店就像走進時光隧道，看著兩位『阿蕊』熱情寒暄，整個人都回到了電影裡。」但同樣主演《本日公休》的方志友直呼遺憾，「當初知道要共遊台中就很期待可以回到『阿蕊家』，沒想到真的是行程之一，但偏偏我跑去急診，扼腕到不行！」

雖然錯過部分行程，但方志友仍難忘「騎馬挑戰」，「我很喜歡馬，但看到小芬姐克服恐懼，最後露出燦爛笑容的那一刻，真的超級溫暖。」她也大讚邱凱偉安排的台中「在地口袋名單」超強，從餐廳到潮牌店都讓旅伴們驚呼連連，方志友笑說：「深刻感受到出外靠朋友的重要性！」最後感性抱歉表示，「謝謝我的旅伴們，除了很熱情的接受我安排的行程外，也對身體不堪負荷的我充滿了包容與愛，非常開心這次可以和你們一起旅行！」

愛馬的方志友（右2）帶陸小芬（右1）、庹宗華（左2）與邱凱偉（左1）體驗騎馬行程。台灣大哥大MyVideo提供



