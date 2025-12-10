邱垂亮紀錄片《南半球最璀璨的星星》 導演因一句話接下拍攝
紀錄片《南半球最璀璨的星星》上週末展開首波巡迴放映，映後觀眾反應熱烈，本片主角為已故政治學者邱垂亮教授，透過橫跨台灣與澳洲的珍貴影像與深度訪談重現他在南半球為台灣發聲的生命軌跡。導演陳麗貴透露，2021年邱垂亮辭世後，師母林月琴希望她為邱垂亮拍紀錄片，當下她因手上案子繁忙，未能立刻答應，沒想到師母輕聲說句：「我願意等你。」讓陳麗貴下定決心無論多困難，都一定要完成這部作品。
2016年陳麗貴因紀錄片《革命進行式》前往澳洲布里斯本參加台灣紀錄片電影節，因緣際會結識邱垂亮教授與妻子林月琴，「初次見面就覺得一見如故、相見恨晚。」此後三年，邱垂亮夫婦每次返台，總會邀請影展團隊聚餐，3年內陳麗貴與他們聚餐有9、10次之多。2021年邱垂亮辭世，受林月琴請託，並在客委會支持下，陳麗貴導演耗時3年走遍各地，完成《南半球最璀璨的星星》。
陳麗貴認為拍攝初衷是回報邱垂亮夫婦的知遇之恩，也是一份無法推辭的使命感，然而，以政治學者為主題，本身就具有題材嚴肅、不易親近的挑戰。她表示，所幸邱教授年輕時是文青，留下大量情書，為影片鋪陳出感性的開場；而邱教授幽默風趣、理性與感性兼具的演說風格，也讓原本堅硬的政治議題，轉化為生動動人的影像亮點。
此次苗栗場放映，邱垂亮的弟弟與弟媳特地到場支持，並由邱垂亮在昆士蘭大學任教30年間的最後一屆學生范盛保教授出席映後座談。邱垂亮自1972年起於澳洲教書至2001年退休，之後仍長年往返台灣，持續關心台灣民主發展，范盛保多次陪同他南北奔走，對其人格與信念有極深刻的體會。
范盛保指出，談到台灣民主與獨立運動，多數人熟知的是美國、日本的學者與行動者，但「在南半球的澳大利亞，也有邱垂亮教授」。邱垂亮堅持的是民主的核心價值，民意政治、責任政治、政黨政治與法治政治，這正是台灣未來能夠立足國際的根本。
紀錄片《南半球最璀璨的星星》12月13日、14日於台北、高雄、屏東仍有免費放映場次；另於12月13日高雄市立圖書館總館階梯閣樓及12月20日台北左轉有書舉辦兩場講座，講座邀請到長期研究台灣民主政治的學者、資深紀錄片專家、以及本片導演，報名請參見「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB查詢詳細資訊https://www.facebook.com/share/p/1BVxuk6bMu/。
