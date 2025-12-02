邱垂正弔唁香港大埔宏福苑大火受難者 獻上真摯關懷

【記者 張達威／台北 報導】11月26日香港大埔宏福苑發生重大火災事故，造成嚴重傷亡，令人深感悲痛。大陸委員會邱垂正主任委員（見圖）今(2)日率港澳蒙藏處處長兼本會秘書長盧長水及同仁，前往由在台港人設置的弔唁點「九月茶餐廳」致意，並留言寫下「沉痛哀悼香港大埔宏福苑火災罹難者，願逝者安息、傷者早日康復，盼台港關懷能跨越距離，彼此陪伴，帶台灣良善的祝福，港人勇敢堅強，穩步前行！」向罹難者致上深切的哀悼，並向傷者、受災民眾及家屬表達誠摯的慰問和關懷，陪伴香港朋友們共同面對沉重哀痛時刻。

▲邱垂正主任委員弔唁留言寫下深切哀悼！

在台港人們身在台灣，心繫香港，對大埔宏福苑火災感到無比悲痛。為了向受難者致意，也讓更多台灣民眾能一同傳遞對香港的祈願與祝福，在台港人店家與社群自發設置弔唁點，希望能在台灣匯聚彼此的力量，讓台港兩地的關懷能跨越距離、彼此相伴。

在這段艱難的日子裡，我們與香港朋友心靈牽繫，願逝者安息、傷者康復、失聯者平安，也願所有受影響的家庭度過難關。讓我們在台灣與香港之間，用關懷串起連結，以行動相互支持，在艱難時刻成為彼此最堅定的力量。

陸委會與策進會也將持續提供各項服務與協助，陪伴每位在台的港澳新住民朋友穩定生活、安心前行。（圖片翻攝畫面示意圖）