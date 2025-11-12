邱垂正批陸跨國鎮壓 高金素梅：美對台灣算不算長臂管轄？

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」。對此，無黨籍立委高金素梅反問，美國基於自己國家絕對利益，向全世界各國片面徵收高額的對等關稅，這算不算跨國鎮壓呢？

無黨籍立委高金素梅。（圖／高金素梅臉書）

高金素梅在臉書發文提到，最近大陸當局宣布對立法委員沈伯洋「涉嫌分裂國家罪」一事，宣布立案進行偵查。今天，陸委會主委邱垂正在報告中說，「中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律規範對我國人毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中國跨國鎮壓的唯一受害者」。

高金素梅想問，如果邱主委認為大陸當局對沈伯洋的做法就是所謂的「跨國鎮壓」，那按照這樣的標準，美國基於自己國家的絕對利益，向全世界所有的國家片面徵收高額的「對等關稅」，算不算是「跨國鎮壓」呢？

陸委會主委邱垂正。（圖／中天新聞）

高金素梅指出，美國對於中華民國「完全不具司法管轄權，其所謂的法律規範對我國人毫無拘束力」。美國「踐踏以規則為基礎的國際秩序」，台灣並非美國跨國鎮壓的唯一受害者。

高金素梅直言，所以民進黨政府必須向人民說清楚，美國政府對台灣產業這種的壓榨和剝削，是不是「跨國鎮壓」的行為？

最後高金素梅還舉出往事，2006年，美國司法部對多家亞洲面板廠進行反托拉斯調查，指控他們操縱LCD面板價格。這個事件導致了台灣的華映、奇美電、友達，韓國的LGD，還有日本的夏普等公司認罪協商並支付了巨額罰款，還造成台灣多位高階主管被關進美國監獄。

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

高金素梅想問，這算不算「長臂管轄」，這是不是「跨國鎮壓」？還是，民進黨政府就是擺明要用雙重標準來分別對待中國大陸和美國。面對「長臂管轄」，我們只能有一套標準。

