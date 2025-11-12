邱垂正批陸跨國鎮壓 高金素梅：美對台灣算不算長臂管轄？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」。對此，無黨籍立委高金素梅反問，美國基於自己國家絕對利益，向全世界各國片面徵收高額的對等關稅，這算不算跨國鎮壓呢？
高金素梅在臉書發文提到，最近大陸當局宣布對立法委員沈伯洋「涉嫌分裂國家罪」一事，宣布立案進行偵查。今天，陸委會主委邱垂正在報告中說，「中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律規範對我國人毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中國跨國鎮壓的唯一受害者」。
高金素梅想問，如果邱主委認為大陸當局對沈伯洋的做法就是所謂的「跨國鎮壓」，那按照這樣的標準，美國基於自己國家的絕對利益，向全世界所有的國家片面徵收高額的「對等關稅」，算不算是「跨國鎮壓」呢？
高金素梅指出，美國對於中華民國「完全不具司法管轄權，其所謂的法律規範對我國人毫無拘束力」。美國「踐踏以規則為基礎的國際秩序」，台灣並非美國跨國鎮壓的唯一受害者。
高金素梅直言，所以民進黨政府必須向人民說清楚，美國政府對台灣產業這種的壓榨和剝削，是不是「跨國鎮壓」的行為？
最後高金素梅還舉出往事，2006年，美國司法部對多家亞洲面板廠進行反托拉斯調查，指控他們操縱LCD面板價格。這個事件導致了台灣的華映、奇美電、友達，韓國的LGD，還有日本的夏普等公司認罪協商並支付了巨額罰款，還造成台灣多位高階主管被關進美國監獄。
高金素梅想問，這算不算「長臂管轄」，這是不是「跨國鎮壓」？還是，民進黨政府就是擺明要用雙重標準來分別對待中國大陸和美國。面對「長臂管轄」，我們只能有一套標準。
延伸閱讀
大陸「全球通緝」沈伯洋 林岱樺：立院應召集緊急會議
蔣德綱/搶救黑熊大兵？
要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯轟賴清德如「巨嬰發言」乾脆讓位
其他人也在看
范雲：IPAC通過台海維持現狀宣言「台灣有事就是世界有事」
副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，民進黨立委范雲臉書今（12）日晚間進一步稱，IPAC通過關於台海維持現狀宣言。中天新聞網 ・ 11 小時前
進駐台北101的詐團不只太子集團？黃國昌揭內幕：打詐國家隊丟人現眼
柬埔寨太子集團旗下的「天旭國際」於台北101承租15樓跟49樓，甚至於15樓設置約百坪招待所。對於此事，民眾黨總召黃國昌今日於立法院司法及法制委員會質詢法務部政務次長徐錫祥。黃國昌表示，「太子集團來台灣設詐欺洗錢總部，就在我們的101裡，我們的『打詐國家隊』渾然不覺、麻木不仁。美國人辦案辦到台灣來了才驚醒。」而面對國安疑慮，打詐國家隊卻各說各話，事情發生了才......風傳媒 ・ 12 小時前
八炯、閩南狼遭中國公安懸賞 批「台獨打手」祭百萬獎勵
中國福建省泉州市公安局今(13)日發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源閩南狼違法犯罪線索，並公開二人個資，還稱對於協助抓獲相關犯罪嫌疑人，視情況給予5萬至25萬人民幣。中國官媒今...華視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風飄忽不定！盧秀燕：台中市府防災團隊在崗位上待命
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。台中市長盧秀燕仍提醒民眾不能掉以輕心。中天新聞網 ・ 14 小時前
前藍委稱沈伯洋醜聞會出現 律師：中共在台內鬼陸續現形
中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今（12）日受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。黃帝穎律師則說，中國通緝沈伯洋後中共在台內鬼陸續現形；前藍委邱毅就稱估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌竟聲援旺旺！蔡衍明擬進軍中國棒球 綠委怒：不要臉到極點
即時中心／高睿鴻報導 中國統戰台灣的手段五花八門，最近更傳出，疑似將腦筋動到我國國球「棒球」身上，新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打；日前才剛爆出，意圖挪用台灣棒球隊的精神象徵，當成新聯盟的球隊隊徽，引發軒然大波。而近日，中方更加碼宣布，旺旺集團董事長蔡衍明將贊助「旺旺黑皮隊」，進軍中國棒球；民眾黨立委黃國昌竟還對此宣稱，只是「去打個棒球，別那麼嚴肅」，結果遭到民進黨立委林宜瑾狠批。民視 ・ 14 小時前
義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場
義大利幾家最大的義大利麵出口商沮喪指出，由於美國對義大利麵品牌徵收合計高達107%的進口關稅和反傾銷關稅，在美經營成本過...世界日報World Journal ・ 1 天前
【完整版】影后導演嚴藝文 × 金鐘影后楊小黎 × 百萬 YouTuber 視網膜 和唐老師一起聊哪些星座注定要發光發熱？【唐綺陽談星私廚】EP24
金鐘得主熱騰騰專訪🔥這一集《唐綺陽談星私廚》，迎來三位各自閃耀的星客——金鐘導演【嚴藝文】、金鐘影后【楊小黎】，以及從網路紅到電視的金牛座創作者【視網膜】。他們聊「光」與「堅持」——✨ 如何從低潮中重新找到自己的亮光？✨ 被質疑時，如何堅持信念？✨ 從演員、導演、主持人到創作者，他們都怎麼活出「屬於自己的那道光」？唐老師也從星座角度解析【注定發光的星座】、【單打獨鬥的星座】，揭開天蠍、牡羊、水瓶背後的成長能量與人生密碼。當然少不了主廚索艾克特製「金鐘星光套餐」✨白酒奶醬燉豬肩、瑞士馬鈴薯餅、蘋果奶酪甜點～一邊吃美食、一邊聊人生，滿滿星光與感動！唐綺陽談星私廚 ・ 14 小時前
颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央災害應變中心今晚表示，全國累計災情共471件、88人受傷，宜蘭和花蓮仍有10處積淹水未退水；全國土石流紅色警戒發布21條，均在新北市。中央社 ・ 14 小時前
最新民調/台獨支持者流失150萬人 游盈隆：對民進黨的抗議！
根據最新民意調查，台灣人對於統獨傾向，44.3%認為台灣獨立比較好，這數據相較於10個月前，支持台獨的民眾大幅重挫7.5%，流失約150萬人，這也是總統賴清德上任後民眾希望台獨比例最低的一次。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，有數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。中天新聞網 ・ 3 小時前
訪德掀旋風！波蘭遊客找蔡英文合照嗨喊：有追蹤IG
前總統蔡英文訪歐，掀起旋風，不只許多留學生和僑胞歡迎，還有波蘭遊客認出蔡英文，詢問能不能合照，讓她大吃一驚，遊客也說其實早就有追蹤蔡英文的IG。而小英前總統的高人氣，讓駐歐盟代表謝志偉分享14年前和蔡英文及蕭美琴的訪歐照片，寫下正是因為台灣人面對內外紅統相逼，仍堅韌捍衛自由民主人權，這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著台灣旋風和蔡英文魅力。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金門6資深績優民代、民政人員獲內政部獎章 陳福海接見表揚
金門縣長陳福海今天接見獲內政部頒發專業獎章的資深績優村（里）長、地方民意代表及民政人員共6人，勉勵他們繼續發揮村里服務功能，積極推展民政及地方自治業務，提升政府服務品質。獲得表揚的6人是金寧鄉民代表會副主席楊水信、金沙鎮民代表會代表黃奕焮，特優里長金沙鎮汶沙里張瀚龍、績優民政人員烈嶼鄉公所課長洪怡萍自由時報 ・ 14 小時前
鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。中天新聞網 ・ 13 小時前
中國對台無管轄權 賴清德喊話韓國瑜「率跨黨派聲援」沈伯洋
中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並由央視發布長達數分鐘專題影片揚言「全球通緝」沈伯洋。總統賴清德今（11）日受訪時指出，中國對台灣並無管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權、維台視新聞網 ・ 1 天前
經典畫面！蔡英文紀念柏林圍牆倒 腳跨「昔東西德交界」
今年是柏林圍牆倒塌36週年。德國處處都有紀念民主的相關活動。前總統蔡英文這趟德國行，也特別去看了柏林圍牆，還橫跨過去東西德交界處，留下經典畫面。對於德國這段傷痛歷史，蔡前總統受訪表示，德國非常用心，「帶著反省的態度」謹慎面對過去的真實狀況。她也到收藏納粹文獻的「恐怖地形圖博物館」參觀，看完後直呼：「看著照片希望大家不要再犯錯。」鏡新聞 ・ 13 小時前
簡廷芮被抓包IG貼文「老公僅出現3次」網驚見排序喊：存在感超低！
女星簡廷芮（Dewi）近日因被指與男星王品澔互動親暱，引發外界聯想「是否與王子風波有關」，話題延燒後，網友又將焦點轉向她的社群版面。有眼尖粉絲發現，簡廷芮近36篇Instagram貼文中，丈夫賴冠儒僅出現3次，出鏡率極低，甚至被網友整理出「小孩＞王子＞冠儒」的排序，引發新一輪討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥EBC東森新聞 ・ 14 小時前
繼沈伯洋後！中國公安懸賞百萬 徵集網紅八炯、閩南狼「犯罪」線索
據中國官媒央視新聞消息，福建省泉州市公安局今日（11/13）發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源違法犯罪線索，聲稱協助有功者將視情給予5萬至25萬元人民幣（約合22萬至109萬台幣）獎勵。太報 ・ 3 小時前
聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點
（中央社羅馬12日綜合外電報導）聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。中央社 ・ 14 小時前
鄭麗文首度主持國民黨中常會（2） (圖)
國民黨主席鄭麗文（中）12日首次主持中常會，並宣布親自兼任革命實踐研究院院長。鄭麗文表示，將秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力。中央社 ・ 21 小時前