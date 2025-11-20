邱垂正看國台辦開臉書 曝海基會曾考慮開微博：須自我矮化作罷

陸委會主委邱垂正。（資料畫面）

中國國台辦臉書官方帳號上月熱鬧開張，不少台灣網友湧進留言測試敏感關鍵字，當時我國陸委會副主委梁文傑還表示羨慕，因為「陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖。」今（20日）陸委會主委邱垂正上廣播節目透露，原本海基會曾考慮到微博、微信開帳號，但考慮到要先自我矮化就作罷。

邱垂正今（20日）上廣播節目受訪，被主持人黃暐瀚問及如何看待國台辦開辦臉書帳號，他表示樂觀看待中方走進自由民主社會溝通，同時他也透露，我國海峽交流基金會（海基會）曾考慮開辦微博、微信帳號與在中國的台商溝通交流。

邱垂正指出，不過由於在申請時必須自我矮化而作罷，一旁黃暐瀚則補充要勾選「中國台灣」，邱繼續表示，且就算帳號申請成功，但發布內容也會被官方控管，經過評估就作罷；同時邱垂正也提醒，台灣民眾可以透過臉書傳訊給國台辦，但切勿配合中共對政治立場不同對象發出追緝、懸賞令，提供所謂舉報訊息，此舉將嚴重違反相關法規。

國台辦10月間在臉書社群平台開設「國務院台辦發言人」帳號，當時梁文傑就曾回應，指出國台辦早在2016年就曾開過粉專，但因「沒什麼人看」2020年關閉，對於這回再次啟用，梁文傑也直言：「我們還蠻羨慕國台辦可以在臉書開專頁讓台灣人看得到，陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖。」





