邱垂正親上火線！嚴厲譴責國台辦再列我官員「台獨頑固份子」 恫嚇手段拙劣無法動搖台灣民主

【記者 張達威／台北 報導】針對中國國台辦宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及台灣高等檢察署檢察官陳舒怡，列入所謂「台獨頑固分子」及「幫兇」清單，並揚言依法「終身追責」，大陸委員會主委邱垂正（見圖）今（7）日表達最強烈抗議與嚴厲譴責，痛批中共此舉嚴重破壞兩岸和平現狀，企圖以恫嚇手段製造寒蟬效應，做法拙劣且註定無效。

邱垂正指出，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實。中共當局片面以政治操作方式對我方官員與司法人士進行點名，不僅無法產生任何威懾效果，反而只會引發台灣社會更強烈的反感與憤慨，進一步傷害兩岸關係。

廣告 廣告

邱垂正強調，遭中共標定的相關人員，皆是在其職務範圍內依法行政、捍衛中華民國憲政體制、維護國家安全與司法主權的公職人員。中共真正的目的並非針對名單上的個人，而是試圖透過政治恫嚇，迫使台灣人民放棄維護現狀、民主自由與法治的決心，同時藉此分化台灣社會、培養在地協力者，降低其對台施壓與統戰成本。

陸委會並指出，中共更企圖向國際社會錯誤主張其對台灣具有所謂「管轄權」，將台灣相關個案「內國刑事犯罪化」，此類行徑完全違反國際法與兩岸現實，屬於毫無正當性的政治操作。

邱垂正重申，威脅與恫嚇不可能動搖台灣人民對民主、自由與法治的堅持，政府將持續捍衛國家主權、司法獨立與人民福祉。對於中共一再挑釁、破壞兩岸穩定的行為，其所造成的一切後果，應由中方自行承擔全部責任。

中國國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會上聲稱，截至目前已公布所謂「台獨頑固分子」14人及「台獨打手幫兇」12人，並揚言對相關人士「依法懲治、終身追責」。國台辦同時指控檢察官陳舒怡為「綠色司法打手」，相關言論引發台灣學界與法界高度關切。學者指出，中共此舉明顯意在對台灣司法體系施壓，製造寒蟬效應，試圖以政治力量干預司法獨立，已是赤裸裸的政治操作，對兩岸關係與區域穩定均無任何正面助益！（照片本報資料照）