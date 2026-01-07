邱垂正：台灣人民會當「台獨頑固分子」的後盾

中共國台辦今天(7日)宣布將教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，陸委會主委邱垂正傍晚表示，中共所謂的「台獨頑固分子」，都是在職務上守護中華民國、守護台灣，戮力從公的國家公職人員，台灣人民會和他們站在一起，當他們的後盾。

國台辦7日宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，以及高等檢察署檢察官陳舒怡，列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。

陸委會主委邱垂正透過錄製影片表示，陸委會要表達最強烈的抗議與最嚴厲的譴責，他要強調，中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實和台海現狀，中華人民共和國對台灣沒有任何司法管轄權，其法律對台灣人民完全沒有拘束力，中共對台的威脅與恫嚇，不僅不會有任何威懾的效果，還只會引發台灣人民更強烈的憤慨與反感，嚴重影響兩岸正常交流，讓兩岸關係漸行漸遠，這完全是北京當局惡劣對台行徑所造成的。

他說，中共所謂的「台獨頑固分子」，都是在職務上守護中華民國、守護台灣，戮力從公的國家公職人員。邱垂正：『(原音)他們堅定捍衛中華民國，保護國家安全，並提出強而有力反制中共對台施壓、統戰滲透、竊密行為，有效捍衛中華民國國家安全與人民福祉，全國2,300萬台灣人民也都會和他們站在一起，作為他們的後盾，並共同捍衛台灣的民主自由。』

邱垂正指出，國人要了解中共的用意並不僅僅針對名單上的人，而是要在全台灣製造寒蟬效應，逼迫台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心，相信所有熱愛台灣這塊土地、有良知、有血性的台灣人民絕對不會上當，更不會屈服，中共極權專制的威脅與恫嚇，絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。

他強調，政府將採取必要的作為，堅定捍衛國家主權、司法主權、維護國人安全與福祉，對於中共當局挑釁兩岸穩定的作為，所引發的一切嚴重後果應由中方承擔全部責任。(編輯：宋皖媛)

