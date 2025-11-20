邱垂正：一國兩區恐有「超譯」

陸委會副主委梁文傑20日回應蔡英文前總統2002年在陸委會主委任內強調過一國兩區，表示這不是法律用語，沒有爭論必要。記者廖士鋒／攝影

中國國民黨副主席蕭旭岑拋出「回到憲法包含一國兩區的規定」後，陸委會主委邱垂正昨強調，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬」，並質疑「一國兩區」恐有「超譯」。但對於前總統蔡英文在陸委會主委任內也提出「一國兩區」法理概念，陸委會昨稱，這不是法律用語，「對我們來說沒有什麼爭論的必要」。

邱垂正昨天在廣播節目就「一國兩區」說法回應指「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀」，他重申政府是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法令處理兩岸事務，也會秉持「四個堅持」、致力維護台海和平穩定繁榮現狀。

廣告 廣告

他並就「一國兩區」說法補充指，就像「九二共識」引發很多紛爭，「如果太簡化的說法，要把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？」他形容「九二共識就像一個模糊包裝紙，打開之後中華民國在哪裡？」一國兩區也是類似。

不過，前總統蔡英文擔任陸委會主委時也曾提到「兩岸關係條例『一國兩區』的法理概念」。陸委會副主委梁文傑昨對此表示，陸委會任何公務文件都不會出現「一國兩區」、「九二共識」等，這些都不是法律用語，「都是政治上濃縮的或是學術上的一些看法」，這些看法「沒有什麼爭論的必要」。

本報記者追問，國民黨此際拋出「一國兩區」這一說法是否有助於兩岸降低緊張？就此梁文傑則僅重申，現在問題是中共根本就不承認中華民國，這時候跟中共談一國兩區，「這是問道於盲」。他並未具體回應陸委會官方文書如一九九四年的「台海兩岸關係說明書」、一九九六年「中華民國政府推動兩岸關係的誠意和努力」，都有提及「一國兩區」。

【看原文連結】

更多udn報導

台網紅紐約吃霸王餐肉償抵債遭逮 神祕背景曝

這是周迅？路人直擊 白髮消瘦模樣曝光

高市效應？東京鬧區罕見一幕 一票鄉民傻掉

28年前徵才廣告令人羨 他疑惑同樣薪資誰在做