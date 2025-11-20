邱垂正：一國兩區說法太過簡化

陸委會主委邱垂正。（本報資料照片）

國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」說法，陸委會主委邱垂正20日接受電台訪問時表示，一國兩區說法太過於濃縮與簡化，甚至可能衍生「超譯」問題，關鍵還是在有無中華民國主權的空間。陸委會副主委梁文傑同日在記者會上更直言，一國兩區是政治語言，跟中共談一國兩區無異於「問道於盲」。

邱垂正昨日上午接受「POP撞新聞」專訪時指出，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀；台灣是一個民主社會，「對個別政黨兩岸路線，我們不進一步評論。」他還補充說，「九二共識」也引發很多紛爭，「一樣的問題，如果太簡化的說法，要把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？所以對於個別政黨路線不會有評論。」

邱垂正進一步強調，像「九二共識」這個說法，「國人同胞都要去問一件事情，中華民國在哪裡？九二共識就好像一個模糊包裝紙，打開之後中華民國在哪裡？」一國兩區也是類似，「還是要問中華民國在哪裡、我們主權在哪裡？有沒有主權空間？」

梁文傑表示，一國兩區是政治語言，「我翻遍《兩岸條例》、翻遍《中華民國憲法》，也沒看到這4個字」；公務機關處理事情是按照法律，而非政治語言。蕭旭岑說法或許是獨到見解，「陸委會沒有什麼特別評論」。

他強調，現在的問題是，中共根本就不承認中華民國，不想要讓中華民國存在，在這樣情況下，「我們自己人一直爭論一國兩區，到底有什麼意義？」倘若中共都不接受了，硬要加上「兩區」，那不是「蛇足」嗎？

梁文傑還說，與其現在爭論一國兩區，「不如先問問中共，願不願意讓中華民國繼續存在，那才是重點」。

民進黨中國部20日指出，蕭旭岑以政治語言將「一國兩區」包裝成「穩定兩岸」，根本是掩耳盜鈴、自我矮化，放棄「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，最終將陷入中共「一國兩制」的論述陷阱。