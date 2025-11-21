邱垂正：「一國兩區」的說法過於簡化 易誤導為「一國兩制」

陸委會主委邱垂正。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑日前宣稱國民黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，並強調前總統蔡英文是第一個講出該論述的人。大陸委員會主委邱垂正今（21日）再度回應，陸委會處理兩岸事務是依照中華民國憲法及憲法增修條文、兩岸人民關係條例等相關法律，至於是否贊同「一國兩區會導致一國兩制？」邱垂正強調，「不要用這樣一種（太簡化的說法），我們還是用法律狀態描述會比較好」。

邱垂正上午出席文化大學主辦的「2025當代中國研究國際研討會」，並接受媒體採訪。

對於國民黨拋出「一國兩區」的兩岸路線，陸委會副主委暨發言人梁文傑昨天回應，這是政治語言，但蔡英文前總統在陸委會主委任內也提過「一國兩區」，是否有落差？邱垂正上午參加研討會時，面對媒體詢問後說明，「沒有」。

邱垂正說，「一國兩區」是新聞或政治的說法，不是法律語言，陸委會作為主管機關，處理兩岸事務是依照《中華民國憲法》以及增修條文，還有《兩岸人民關係條例》等相關法律，「我們過去都是這樣，一貫的堅定維護台海的和平、穩定、繁榮，也會持續落實四個堅持，不卑不亢、維持現狀。」

邱垂正指出，法律是比較完整的，不要集中在某種概念，就好像1992年發生什麼事，到了2000年就出現「九二共識」，實際上，就有很大的出入，作為執法機關，就是透過實際的法律落實，「太簡化、太濃縮，容易產生不必要的誤導、誤解，就像有人認為『一國兩區』跟『一國兩制』很接近，認為會導向一國兩制」。

另就中配參政權的問題，梁文傑昨天坦承，實質上，已是死亡的狀態，邱垂正也說，國籍法主管機關是內政部，我們只能就兩岸條例修法，但任何修法都必須要社會共識。他指出，中配參政有兩種，一種就是應考試服公職，另一種是民選公職人員，前者有除外條款，民選公職人員，就適用其他法律，「就是其他主管機關」。陸委會尊重內政部主管機關的解釋，至於是否有彈性的空間、修法的必要，他重申「我們尊重主管機關」。

